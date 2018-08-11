藍嘉市黨部 開鍘蕭淑麗等10人

2018年08月11日 04:10 中國時報 廖素慧 、楊佳穎／綜合報導 、楊佳穎／綜合報導

國民黨嘉義市黨部昨下午決議，開除或撤銷黨籍處分退黨參選嘉義市長的蕭淑麗、為蕭站台的副議長郭明賓、前議長蔡貴絲等10人，蕭則與農會3巨頭搶在上午宣布退黨，並聲明「是我們開除國民黨」。黨部主委蔡明顯說，對違紀為蕭站台輔選的黨員開鍘，深感遺憾痛心。

市黨部指出，考紀會決議開除蕭淑麗、副議長郭明賓、前議員張志成黨籍；農會「3巨頭」理事長劉明澄、總幹事黃騰輝、常務監事張元嘉，及前議長蔡貴絲、商業會理事長蔡隆基、前議會主祕鄧慶田、前青工會總會長侯博升等人撤銷黨籍，將送中央考紀會議決。

蕭淑麗與農會3巨頭昨搶在市黨部開會前先宣布退黨，指「是我們開除國民黨」，還嗆「吳敦義不倒，國民黨不會好」，直指2010年蔡貴絲選議長以1票之差落敗、2014年陳以真敗選市長、2016年吳育仁選立委失利，均是黃敏惠扯後腿，蕭揚言號召千人退黨。

黃敏惠昨表示，參選以來飽受不實謠言中傷，她經全民調產生提名，絕對有正當性，此次有絕對信心獲取更多市民支持。

黃敏惠說，陳以真當年選舉有自己想法作法，她尊重並全力輔選，用政績讓她無後顧之憂；吳育仁選立委時，家人沒公開為參選立委的翁壽良站台，私下關心是人情義理；當年議長選舉，她時任市長沒投票權，議員要與她合照當然配合。

黨齡39年的郭明賓說，本是同根生，相煎何太急，讓他沉澱後11月投票前見真章。國民黨文傳會代主委唐德明則否認有「退黨潮」。

(中國時報)