飯店禁用中國台灣 全面清查

2018年08月11日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

新北市林口亞昕福朋喜來登酒店Wifi因選單出現「中國台灣」，且掛上五星旗，從網友叫罵演變成政治議題。交通部觀光局昨表示，將清查全台旅館與民宿的訂房系統，是否出現矮化名稱，若違反《觀光發展條例》，最重可廢止營業執照。

網友叫罵 變政治議題

外交部也表示，第一時間已致電該飯店表達嚴正立場。據業者表示，Wifi網路連線設定前曾出現問題，現已解決，已未再出現「中國台灣」選項。另該飯店僅有官方網站及臉書，民眾自行連結的其他非官方網站均非由該飯店管理。

外交部指出，實際上網查證確認該飯店官網並無矮化我國名稱謂的情形，外交部仍將持續關注本案相關發展，以維護國家尊嚴及民眾權益。

根據交通部統計，全台觀光旅館126家、一般旅館3889家、民宿8406家。觀光局指出，民宿與一般旅館，歸各縣市政府管理；位在六都的一般觀光旅館，由六都市府管理；六都以外的一般觀光旅館以及全台的國際觀光旅館，歸觀光局管理。

觀光局昨強調，旅遊雖無國界之分，業者可與國際連鎖品牌進行商業合作，或運用任何行銷管道宣傳，但網站、廣告、文宣及各項營業文件，都應遵守誠信原則，並符合在地國家的法令。接下來除督導所轄觀光旅館業，也要求各地方政府立即查明轄管旅館業或民宿，有無類似情況。

觀光局表示，若發現觀光旅館業、旅館業、民宿業者有玷辱國家榮譽或損害國家利益等行為，依《觀光發展條例》第53條可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；情節重大者，定期停止其營業之一部或全部，最重可廢止其營業執照或登記證。

旅館業轟 法規未規定

觀光局長周永暉說，觀光局一直有定期抽查業者是否符合規範，但沒有特別留意到國籍矮化問題，這次要特別列入檢查，前兩天有被點到名的業者，都已把「中國」兩個字下架，可見要更改並不難。首波清查對象是單一業者的系統，至於訂房平台，礙於法規暫時不會有動作。

旅館公會全聯會理事長張榮南認為，政府怎麼說，業者就怎麼配合，不過法規從來沒有明文規定不能使用「中國台灣」，以前這些問題都不是問題，希望中央能明確一點，最好有法規來說服業者，以免弄得大家無所適從。

(中國時報)