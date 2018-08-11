也標中國台灣 綠執政縣市冷處理

2018年08月11日 04:10 中國時報 盧金足 、 胡健森 、 吳堂靖 、 葉書宏 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

繼網友踢爆新北林口亞昕福朋喜來登酒店將Wifi連結畫面選項寫成「中國台灣」後，有網友也爆料，民進黨執政的縣市，不少飯店的無線網路名稱也都跳出「中國台灣」字樣，但10日無一縣市表態將依違反《觀光發展條例》開罰，均稱要進一步認定並勸導改善，拒不改善才會開罰。

有官員私下透露，全台觀光產業直直落，能勸導業者改善就改善，沒必要逕予開罰，讓已低迷的觀光景氣雪上加霜。被點名的飯店紛紛喊冤說，Wifi連結是套用網路系統模組或委由國際訂房平台製作，已先關閉頁面或要求訂房網站更改，盼政府別直接祭出重罰，留給業者一條生路。

台北市觀傳局表示，被點名的北市永安棧酒店、福君海悅酒店均已修改完畢，由於不少業者均出現相同狀況，旅館業者都自認是受害者。市府將了解是否有其他相同情況的業者，並研議後續處置方式。

位於新北市的中和福朋喜來登酒店則表示，與林口「亞昕福朋喜來登」分屬不同集團，有公司自行設計的官網，酒店內的WiFi網路連線會直接連線至官網，國家及語言選單也不會出現「中國台灣」。

台中市政府表示，被點名的富王大飯店網頁，是委託國際訂房平台Booking.com分支企業製作，未發現簡體版飯店地址出現「中國台灣」字樣，飯店已先關閉簡體頁面，觀旅局將進一步調查是否涉及違法。

宜蘭縣蘇澳大飯店人員說，飯店官網交由訂房網站製作，事先並不知情，更非飯店授意主導，已要求訂房網站更改。宜蘭縣政府工旅處表示，業者恐已觸犯《觀光發展條例》，但蘇澳大飯店因行為人是誰不易認定，是否構成處罰條件尚待釐清。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，高雄漢華酒店確實於官方網站簡體中文版頁面出現「中國台灣」字樣，依法查察後，業者已配合下架，因此未開罰。她說，將逐一派員清查是否違反相關規定，勸導業者下架無效才會予以懲處。

(中國時報)