逢中必反 誰敢來投資

2018年08月11日 04:10 中國時報 陳祐誠

亞昕福朋喜來登酒店因Wifi選項出現「中國台灣」，遭大批網友圍剿，網路評價被灌到剩下一顆星，逢中必反的社會環境，想必令外國企業看傻了眼；不滿足部分人的政治正確，就要遭到網路霸凌，將來哪個外籍業者還願意投資台灣。

各國努力發展觀光產業，無不是希望透過旅遊來提升自己的正面形象，吸引國際人士來消費或投資，唯台灣卻反其道而行，以意識形態刁難業者，一個小問題就引來酸民們霸凌，消息傳到國外業者耳裡，若嚇退投資金主，最終受創的還是台灣經濟與人民。

這種無謂的恐中，不只嚇跑國際業者，等於還逼他們在兩岸問題選邊站，現實很可能落得跟航空業一樣，大家全部改成「中國台灣」，市場是現實的，誰會放棄大餅而選擇台灣呢？難道台灣要關起門來，留下國籍業者自己玩，最後落得沒有國際競爭力？

無論有沒有「中國」兩個字，國外旅客都很清楚，自己來到的就是「台灣」，業者過去都沒有這種困擾，這次卻因為政府在外籍航空冠名的問題後，神經變得異常敏感，交通部觀光局要開始找自己人麻煩，大動作清查全台灣旅館業者訂房系統，不容有一絲「瑕疵」。

套句台灣觀光協會會長葉菊蘭昨日在美食展開幕的致詞，「讓國外遊客來到台灣、體驗台灣、愛上台灣」，這比爭取有沒有冠名「中國」更具有實質意義。但實際上，民進黨政府卻反向操作，眼光不放長遠，而是對小問題鑽牛角尖，難怪面對周邊國家觀光業急起直追，台灣被打得無還手之力。

(中國時報)