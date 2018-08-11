林滄敏嗆段宜康 把球吞下去

願賭就得服輸，民進黨立委段宜康不實指控林滄敏，還嗆「願當眾吞下3顆曲棍球」，如今該案判賠確定，不知段宜康如何兌現。圖為立委林為洲（中）手持草地曲棍球，抗議段在軍改中不當發言，並要求道歉。（本報資料照片）

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中國時報
、楊佳穎／綜合報導
段宜康遭法院判賠事件簿

民進黨立委段宜康，4年前到彰化幫魏明谷競選縣長，他誣指魏的對手、前立委林滄敏在擔任曲棍球協會理事長期間詐領補助款，還公開「宣誓」說如果爆料不實要吞曲棍球，最高法院認為段、魏沒有查證並損害林的名譽，10日維持二審判決，判2人須賠100萬元及登報道歉確定，林滄敏高呼「段宜康把曲棍球吞下去！」

得知判決結果，段宜康未回答要不要吞曲棍球，只在臉書發文表示「真的無可奈何」又遷怒司法指要他賠100萬給這種人？「鬼門開了該有報應」；彰化縣長魏明谷則稱，尊重判決，看到判決書以後再研究後續作為。

林滄敏則說選舉到了，要共同支持正義、有能力，唾棄抹黑、造謠，希望選舉是乾淨，讓大家選賢與能，最唾棄就是像段宜康這「豎仔」，有本事就將3顆曲棍球吞下去。國民黨文傳會代理主委唐德明直言，每個人都可以對政治提出看法，但「願賭就要服輸，不可以賴皮。」

段宜康2014年11月12日於立院開記者會，指控林擔任曲棍球協會理事長期間，以假單據詐領補助款，段也在臉書發文，指林向體育署詐領540萬元，還貼上由魏明谷製作的短片供人點閱，並發文指司法單位正在調查。

同月，段宜康到彰化為同黨的縣長候選人魏明谷站台，信誓旦旦地說，如果調查結果是查無林滄敏不法情事，願當眾吞下3顆曲棍球，但隔年檢方因查無不法結案，林要求信守承諾，段在臉書發文「叫我吞曲棍球？林滄敏把我當傻子。」

林滄敏憤而提告求償100萬元並要求登報道歉，北院判賠30萬元及道歉，高院認為，林被控詐領補助款經檢方查無不法簽結，可見段的言論並非真實，段只詢問教育部及協會經費情形就公開指控，魏也未查證就引用，2人都沒有合理查證。

高院認定段的言論及魏製作的廣告、短片被媒體大篇幅報導，造成林的名譽嚴重受損，判決段、魏須連帶賠償100萬元、登報道歉，段須刪除臉書上的不實言論，2人不服提上訴，最高法院駁回定讞。

(中國時報)

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