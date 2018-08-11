台長照94％插鼻胃管 全球最高

2018年08月11日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

北市聯醫推動拔除鼻胃管展現成果，經過相關訓練，剛拔除鼻胃管的張姓中風病患已可食用固態食物。（黃世麒攝）

「我好久沒有從嘴巴吃東西了。」89歲俞爺爺插著鼻胃管超過1年，在醫院護理人員的照護下，從復健、語言治療，讓食道慢慢恢復彈性，經過1個月練習，終於拿掉鼻胃管，由嘴巴慢慢吞下蒸蛋、蛋糕，再用針筒一口口啜飲咖啡。對一般人來說，從口吞嚥食物是再簡單不過的事，但對許多長輩、病患來說，卻是奢侈的夢想。

台灣使用鼻胃管人數高達45至50萬人，台北市聯合醫院指出，在長照機構中，台灣使用鼻胃管人數高達94.05%，日本這項比率僅11.6 %，德國6.6 %，當世界各國政策致力於降低插管人數，台灣管餵比率領先全球。

提升病人自主進食

為提高患者尊嚴，讓病人舒適進食，厚生基金會今年號召台北市立聯合醫院，中部秀傳醫療體系，高雄高醫體系等3個醫療體系共同推動「無管人生」專案，盼提升病人自主進食權。北市聯醫協助96人成功拔除，其中以中風、失智症等為大宗，彰濱秀傳醫院也有34名。

身為軍人的俞爺爺，晚年因病臉上始終掛著鼻胃管，讓他覺得尊嚴盡失。北市聯醫吞嚥小組經過1個月協助復健，讓他終於如願品嘗到食物的美味；爺爺雖近日離世，但臨走前的笑容綻開在臉上，連家屬在一旁都覺得好欣慰。

堅強復健成功拔除

另一名今年37歲，博士學歷在科技業任職的張正武，今年6月在工作崗位上突然中風，沒想到送進醫院後一周又再度中風，造成身體兩側都動彈不得、也無法言語，為防無法進食營養不良，醫護人員立即插上鼻胃管灌食。

張正武的父親說，兒子因明顯異物感，兩度扯掉管子，結果反被「五花大綁」約束餵食，看了實在不捨。

吞嚥訓練最怕嗆水

昏迷數天，張正武甦醒後才知，女兒已出世一周，看著自己只能躺在病床上，無法抱抱孩子，便急著想快點恢復健康，並拔掉鼻胃管，像個正常人一樣進食。因為年輕，加上堅強的毅力，他每天都到北市聯醫復健室報到，透過密集的電刺激、語言治療、物理治療等，花不到2個月，張正武本周一就成功拔除鼻胃管。

「我想吃剉冰！」張正武一字一句說得雖慢，卻很清晰，他的爸爸還在一旁吐槽，「他一能吃，就不想吃醫院的伙食，急著打發妹妹買焗烤馬鈴薯讓他當午餐！」張正武說，吞嚥訓練最難的是喝水，因流質液體容易嗆到，但他希望能進步到吃冰也不嗆到。

(中國時報)