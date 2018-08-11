台長照94％插鼻胃管 全球最高

醫界對於鼻胃管長期的存在價值一直有很大掙扎，圖為看護將流質營養品倒入餵食器。（黃世麒攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
北市聯醫推動拔除鼻胃管展現成果，經過相關訓練，剛拔除鼻胃管的張姓中風病患已可食用固態食物。（黃世麒攝）

「我好久沒有從嘴巴吃東西了。」89歲俞爺爺插著鼻胃管超過1年，在醫院護理人員的照護下，從復健、語言治療，讓食道慢慢恢復彈性，經過1個月練習，終於拿掉鼻胃管，由嘴巴慢慢吞下蒸蛋、蛋糕，再用針筒一口口啜飲咖啡。對一般人來說，從口吞嚥食物是再簡單不過的事，但對許多長輩、病患來說，卻是奢侈的夢想。

台灣使用鼻胃管人數高達45至50萬人，台北市聯合醫院指出，在長照機構中，台灣使用鼻胃管人數高達94.05%，日本這項比率僅11.6 %，德國6.6 %，當世界各國政策致力於降低插管人數，台灣管餵比率領先全球。

提升病人自主進食

為提高患者尊嚴，讓病人舒適進食，厚生基金會今年號召台北市立聯合醫院，中部秀傳醫療體系，高雄高醫體系等3個醫療體系共同推動「無管人生」專案，盼提升病人自主進食權。北市聯醫協助96人成功拔除，其中以中風、失智症等為大宗，彰濱秀傳醫院也有34名。

身為軍人的俞爺爺，晚年因病臉上始終掛著鼻胃管，讓他覺得尊嚴盡失。北市聯醫吞嚥小組經過1個月協助復健，讓他終於如願品嘗到食物的美味；爺爺雖近日離世，但臨走前的笑容綻開在臉上，連家屬在一旁都覺得好欣慰。

堅強復健成功拔除

另一名今年37歲，博士學歷在科技業任職的張正武，今年6月在工作崗位上突然中風，沒想到送進醫院後一周又再度中風，造成身體兩側都動彈不得、也無法言語，為防無法進食營養不良，醫護人員立即插上鼻胃管灌食。

張正武的父親說，兒子因明顯異物感，兩度扯掉管子，結果反被「五花大綁」約束餵食，看了實在不捨。

吞嚥訓練最怕嗆水

昏迷數天，張正武甦醒後才知，女兒已出世一周，看著自己只能躺在病床上，無法抱抱孩子，便急著想快點恢復健康，並拔掉鼻胃管，像個正常人一樣進食。因為年輕，加上堅強的毅力，他每天都到北市聯醫復健室報到，透過密集的電刺激、語言治療、物理治療等，花不到2個月，張正武本周一就成功拔除鼻胃管。

「我想吃剉冰！」張正武一字一句說得雖慢，卻很清晰，他的爸爸還在一旁吐槽，「他一能吃，就不想吃醫院的伙食，急著打發妹妹買焗烤馬鈴薯讓他當午餐！」張正武說，吞嚥訓練最難的是喝水，因流質液體容易嗆到，但他希望能進步到吃冰也不嗆到。

(中國時報)

陸學者批文化台獨大躍進 新光急診分流 住院不用等

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。