2018年08月11日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

根據統計，台北市2016年住院病人中，插鼻胃管人數3萬4千多人，占全國的1成7，而台灣長照機構使用鼻胃管的比率更是遙遙領先各國。醫界指出，裝設鼻胃管健保有給付，拔除後不僅沒給付，改用餵食患者有時超過1小時還吃不完，大大增加照護成本以及人力，對醫護人員和家屬來說，反而比病人「更不希望拔管」。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會理事、台中長瑞護理之家院長蕭玉霜表示，國內老人福利機構鼻胃管使用率都在7成以上，在目前裝鼻胃管以及營養液皆有健保給付下，就像是「供應誘導需求」，另一方面用鼻胃管比人力從口餵食還要快，對照護者來說，多花時間餵食患者，也沒有健保給付可以拿，照護中心願意出人力替住民餵食的，根本都是「做功德」，想做的機構少之又少。

厚生基金會執行長陳柏同表示，日本長照機構的長輩幾乎沒人使用鼻胃管，而是透過吞嚥訓練恢復自主飲食。反觀國內長照機構，幾乎9成以上老人臉上都掛著長長一條管子，就像長了象鼻，不僅讓老人家不愛出門，更剝奪飲食的快樂。

北市聯醫口腔醫學部主任李雅玲指出，恢復吞嚥能力不難，但餵食的人力和飲食成本每個月約3000到6000元，比起管灌飲食照護成本2700到3200元還要貴，且後者不僅餵食迅速、不會嗆食，對照護者來說，管灌者較好照顧。

但李雅玲統計，插管比不插管的患者罹患吸入性肺炎的比率高了數倍，尤其插管不舒服，為防止使用者扯掉，常需要綑綁約束，長久下來有些病患還會褥瘡，且兩者在營養吸收都是一樣的。

北市聯醫副總院長璩大成表示，執行半年來發現，要讓患者拔管，事前的溝通往往要3個月到半年的時間，諮商溝通時間成本長，可望比照安寧病房，由健保補助或給付諮詢費，提高醫界為患者拔除鼻胃管誘因。

陳柏同則建議健保署，透過評鑑方式，以「論質不論量」為標準，增加醫護人員拔除鼻胃管，教育輔導患者與家屬拔管的誘因，才能讓鼻胃管使用人數下降。

(中國時報)