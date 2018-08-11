健保署考慮 餵食時數納入給付

2018年08月11日 04:10 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

台灣鼻胃管使用人數冠全球，健保署長李伯璋坦言，拔除鼻胃管較能為長輩及患者找回更有品質及尊嚴的生活，若要減少鼻胃管使用率，他認為可從給予照護者合理的給付著手，先提升照護品質，接著同步醫院評鑑，若訓練個案能成功自主吞嚥的醫院給予獎勵點數。

根據健保署統計，近3年來，包含住院、門診以及居家護理，使用鼻胃管人數逐年升高，從2015年到2017年，近3年來每年都超過20萬大關，2016年一度飆到21.13萬人，每年健保在鼻胃管使用支出平均高達1億2600多萬，而這當中還不包含營養液的支出。

健保署長李伯璋表示，對於長輩和中風、失智症以及臨終病人來說，裝設鼻胃管確實是不舒服且較無生活品質的醫療，若能透過醫療改革，找回患者生活尊嚴與品質，是健保署應當做的努力。透過吞嚥動作，其實能更快恢復病患的神經反射，有助病情。

李伯璋認為，目前無法立即改善拔除鼻胃管，與照護者人力不足有關，尤其人工餵食一頓飯往往需要1個小時以上，花的時間是管灌的數倍，若花的時間多，就應該「把動作變成付出的代價」；他表示，考慮把餵食工作時數納入照護給付。

至於醫院是否將拔除鼻胃管率作為評鑑標準？李伯璋表示，未來若醫院訓練個案成功，且可由醫療判斷，能確實能順利以口進食，未來將先給予獎勵點數，以此提高醫護人員協助患者拔除誘因。

(中國時報)