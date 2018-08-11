二重、仁義 只要北市半價

2018年08月11日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

大台北都會公園為新北市指標性的新休閒景點。（鄭任南攝）

仁義重劃區內有雕塑大師楊柏林打造的6件大型戶外藝術品，增添人文藝術氛圍。（甲山林提供）

坐擁面積為16座大安森林公園大的大台北都會公園，二重、仁義等重劃區只要台北市房價半價即可入手！親水宅價位不一定高不可攀，喜好運動、休閒，擁有水岸景觀的購屋人，在三重二重與仁義重劃區可找到4字頭水岸宅，在新北其他重劃區走出讓利風中，相對是荷包有限的購屋人好入手選擇。

連外交通二捷二快

在二重重劃區，打出不二價推出總銷約60億的「新濠漾」的新濠建設董事長蔡家福指出，大台北都會公園總面積71公頃，今年陸續有7米高幸運草地景溜滑梯、兒童攀岩等遊樂設施完成，成為新北指標新休憩據點。

「二重重劃區為一新興新重劃，除鄰水岸，近年來群光、藍天等進駐，更讓此處成為一新興科技聚落。」甲山林總經理張境在指出，區內設有一景觀橋讓民眾步行或騎自行車從左岸跨河至右岸，過了橋就是機捷與新莊線的三重捷運站，交通十分便捷。

生活機能主要依賴鄰近新莊舊市區，有家樂福、IKEA等大型量販賣場，未來先嗇宮站旁的新燕商業區開發用地，將導入飯店、文創等休閒設施。連外交通主要有二捷二快，包括機捷、捷運新莊線、台64快速道路與環快。

有業者訴求不二價

日前進場的「新濠漾」基地2032坪、鄰公園、國中預定地，主力坪數從22至39坪，較特殊的是該案打出不二價訴求，以每賣50戶為單位向上調價，首波均價在42.5萬左右，分5波調漲，最後一波均價在46.5萬。

國泰建設則推出基地1146坪的「國泰悅」主力坪數約25至43坪，總銷18.6億，開價每坪51至57萬，現場曾姓專案指出，許多客戶是認國泰品牌來購屋，此外，購屋者將獲贈國泰尊榮卡，享國泰健檢、商旅等多項消費優惠。

在江翠北側、央北等重劃區大舉推案的茂德，在仁義、二重等重劃區先後有個案推出，仁義重劃區的「仁仁愛」總銷16億、主力坪數在22至34坪，單價約在43至44萬。9月初，將進一步在二重重劃區推出新案「水丰景」，總銷10億，坪數約22至30坪，廣告戶將打出880萬買2房加車位。

主力產品為2～3房

與圓山、士林只一橋之隔的仁義重劃區，近期另有東森建設推出的「日日東森」，預計8底至9月初取得建照，總銷超過19億元，每坪單價應在4字頭以上，預期主力產品規劃為2～3房。

仁義重劃區緊鄰三重區熱鬧的五華街、自強路、仁義街與龍門路，張境在指出，區內有雕塑大師楊柏林打造的6件大型戶外藝術品，為該區增添其他重劃區少見的人文藝術氛圍。

(中國時報)