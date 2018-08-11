樂與河濱公園為鄰 磁吸力攀升

2018年08月11日 04:10 中國時報 （筆者為台灣房屋智庫發言人張旭嵐）

今年上半年買賣移轉棟數六都總交易10萬3374棟，較去年同期成長4.8％，自用族群積極出手，房市買氣回溫，但大家都想把錢用在刀口上，社區有游泳池，健身房的，公設比動輒35％以上，每月要繳的管理費也不低，對精打細算的小資家庭來說不划算，但若選擇公設比低的物件，有了室內空間卻犧牲公共活動區域，面臨在購屋條件上的兩難，就有賴大環境來彌補。

雙北不少河濱公園的規劃越來成熟，從主要的疏洪治水功能性，發展至擴大提供親子遊憩空間，也讓周邊的河岸宅頗受歡迎。雙北今年房市買氣較旺的河濱公園宅，前三名分別淡水的金色水岸、大台北都會公園，及新店小碧潭公園。

淡水生活圈一直是房價親民的代表區域，不少建商看上紅樹林一帶河岸景觀，沿著中正東路二段興建渡假休閒宅，坐擁淡江夕照美景，成為淡水高級住宅區，水岸第一排的大坪數豪宅不乏億級身價，吸引企業主購置「度假第二屋」。相較紅樹林水岸宅，同樣瞭望淡水河景的金色水岸，二字頭房價顯得較親民，且附近不僅有水筆仔自然景觀，又不乏紅毛城，砲台等百年古蹟，居家生活環境就充滿了文青氣息！

大台北地區最大公園─大台北都會公園，近期結合防洪堤坡地形，設置一座全新「幸運草地景溜滑梯」，長達7公尺的河堤溜滑梯，成為新的打卡景點，除溜滑梯之外，還有攀爬網、攀爬塊、立體浮球等多樣遊戲設施，親子休閒指數超高，讓區內鄰近捷運三重站周邊房市，成為購屋人關注焦點。

新店小碧潭陽光公園，也是騎車賞櫻的大台北後花園，近小碧潭站有央北重劃區，近期躋身房市新亮點，不過小碧潭站是捷運支線，短時間內仍考驗購屋者對於生活區域和工作動線的依賴性，但未來捷運環狀線通車後，區內對外交通便利性可望進一步提升。

「千金買房，萬金買鄰」，孟母三遷不也就是為了給子女一個優質學習環境，對家庭型購屋族而言，指的不僅是隔牆的鄰居，也是買一個資源機能，讓家庭周遭就充滿自然教育和健康生活的氛圍環境。

(中國時報)