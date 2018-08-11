河岸宅 面山面水價差2成

2018年08月11日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

「智者樂山、仁者樂水」，但「樂水」付出的購屋價往往高人一等。天時地利不動產顧問公司總經理張欣民指出，居家面山還是面水，購屋人各有所好，但價格多有一段差距，一般同一建案每坪價差可達2成左右，有的可遠眺河景的產品單價，甚至較非面河戶高出3至4成。但對想享受河濱公園休閒環境，不在意景觀的民眾來說，卻可省下一筆不小的開支。

青睞河岸宅天寬地闊景觀背後，須留心許多小細節，才能趨吉避兇。張欣民指出，一般河堤約3至4層樓高，民眾想卡位面河第一排，買的樓層高度很重要，另外也因面河堤，部分個案規劃由後方進出，為此交通動線是否順暢也應在看屋時，在基地附近多觀察一下。

河岸景觀要付出的代價不斐，是否具「永久性」就很重要。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則指出，河岸宅選擇上，盡量以較高樓層與永久性景觀為首選，居高臨下無遮蔽景觀的產品會更具保值性，必要時民眾可直接調閱都市計畫圖確認。

徐佳馨並提醒，選購河岸宅應避開易淹水區，以及周邊有嫌惡設施，或是距離河岸過近，可能產生淹水問題的社區。若後側臨山坡，則須留心可能產生的落石問題。此外，臨河第一排雖有無敵景觀，但也多有冬天強風問題，建材設計就需多考量，避免影響日常生活。當然河流本身若過度汙染以致有異味，也會造成居住人困擾，也應列入考量。

風水學上，張欣民指出，在河彎道上的住宅，若位於弧形的圓心內，被稱為「玉帶環腰」，猶如一個人的雙臂環抱住房子，有利聚氣，對居住者的財運及貴人運有助益，但反之，即為「反弓煞」，猶如面對一把彎刀，不利聚氣。

(中國時報)