居家創意fu－民俗月 宅迎旺氣祕訣

房屋修繕遇到民俗月，特力屋建議，要「一次搞定」，才不會生活不便、墊高成本。（特力屋提供）

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中國時報
／台北報導

農曆七月將至，不少民眾深信最好不要搬家、修繕或購屋；易經風水顧問陶文表示，其實只要先將房子淨化、點燈，並掌握幾個重點，許多禁忌不僅能化解，民眾入新宅仍能添好運、保安康。

陶文表示，民俗月搬家7天以前，房子一定要先淨化，淨化方式其實很簡單，先將客廳、臥室以及廚房的燈點亮，讓電燈照亮1個星期，並用艾草、刈金，以煙燻方式走過房子一輪，或者用淨化精油噴一下。

至於淨化的日子，陶文說，農民曆上的「除日」或「破日」就可進行，以接下來的時間來看，8月14日、8月21日或9月2日等，都是很適合做淨化的日子。

陶文同時建議，入新宅最好的時點是早上7點至9點，入宅後可在廚房燒壺熱水，待沸騰時再煮7分鐘，並在入宅第二天邀請親朋好友前來做客、吃飯或打牌，以人氣炒熱現場氣氛，新宅氣場就「旺」起來了；至於8月25日中元節，陶文建議，不要搬家也不要修繕，拜拜好兄弟或廟裡誠心祈福就對了。

在居家局部修繕部分，由於民俗月的煞位在西南方，因此，陶文建議，修繕要避開這個方位，屋子坐西南、朝東北的房子也儘量不要選在這個月份動工；特力屋表示，會因應客戶的信仰、禁忌來調整施工日期，比較巧妙的作法是，在民俗月前先敲門板示意為開工，接下來的工程、完工等，不受民俗月的禁忌影響。

若修繕工程較大、施工期長，若民眾真的介意習俗禁忌，不妨將修繕往後延，千萬不要執意「二次施工」，因為工程進行一半因禁忌停工，不僅對生活造成不便，也會因為重設保護措施、粉塵清潔等，讓施工的成本墊高。

陶文建議，修繕前用又舊、又髒的掃把，將修繕地方的汙穢清掃乾淨，好兄弟就會避開、不敢冒犯，不失為化解民俗禁忌的變通方法。

(中國時報)

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