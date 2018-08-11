美籌建太空軍 對抗陸俄威脅

2018年08月11日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國正積極研發新一代載人太空船。川普政府宣布將在2020年之前組建「太空軍」，成為美國第6個軍種。（翻攝自NASA網站）

組建太空軍4步驟

川普政府9日宣布，計畫於2020年之前組建太空軍（Space Force），成為美國第6個軍種。副總統彭斯披露計畫細節時，點名中國大陸及俄羅斯等國致力研發太空武器，對美國現有優勢構成前所未見的挑戰。他矢言，美國不會退縮，「美國太空軍以實力換取太空和平」。

通訊衛星 恐遭攻擊

彭斯於國防部長馬提斯陪同下，在五角大廈發表談話。他表示：「現在，為我們武裝部隊歷史譜寫下一個偉大篇章、為下一個戰場做準備的時候已經到來。」美國防部則在報告中稱，敵人研發反太空能力，以便在衝突時摧毀美國衛星，令美軍有組建太空軍的迫切性。

兼任美國國家太空委員會主席的彭斯形容，太空格局已出現根本性變化，「其他國家尋求干擾我們的太空系統，對美國的太空優勢構成前所未見的挑戰」。他點名大陸、俄羅斯、北韓及伊朗等國家，研發從地面發動電子攻擊的武器，干擾及破壞美國的導航及通訊衛星。

彭斯提及陸俄研發太空武器的進度，指大陸於2007年發射飛彈摧毀已報廢的人造衛星，並於上周成功測試高超音速飛行器；俄羅斯則研發空中雷射武器及反衛星飛彈。他稱，敵人把太空打造為作戰領域，但美國不會退縮，矢言「美國太空軍以實力換取太空和平」。

彭斯說，川普將在明年2月公布的新財年預算報告中，加入組建太空軍的預算，他呼籲國會於一年半內採取行動，成立「太空軍部」。他還要求國會於未來5年追加撥款80億美元，用以完善太空安全系統。

川普大讚 票選標誌

川普在彭斯談話後，也推文大讚說「太空軍衝衝衝！」（Space Force all the way!）川普的政治行動委員會9日還發出電郵，請支持者從6個太空軍標誌中，投票選出最喜歡的1個，未來將在川普的競選商品上展示。

去年，美國防部長馬提斯曾對單獨成立太空軍表示懷疑，認為這會增加額外的官僚體制及成本。但他9日改口說，將把太空看作一個新戰場，「我們必須能夠競爭、阻遏和取勝。」

美國現有5大軍種，包括陸海空軍及陸戰隊、海岸防衛隊。太空軍一旦組建，將成為同等級別的美國第6個軍種。

(中國時報)