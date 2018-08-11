陸黃海軍演 時機敏感針對性強

2018年08月11日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸周邊海域近來頻頻有事，山東海事局10日發布公告，黃海在青島至日照以東海域，將有「重大軍事活動」，海域警戒時間從10日18時至13日18時。演習期間，12日時值蔡英文總統將出發訪問中南美洲友邦巴拉圭與貝里斯。同日也是《中日和平友好條約》締結40周年。美國北韓關係曖昧。此番黃海軍演，時機敏感，針對性強。

黃海方面，陸解放軍網站「中國軍網」昨同步發布解放軍10日起至13日將在黃海進行重大軍事活動。為確保安全，任何船舶不得進入。大陸第一艘航空母艦遼寧號駐紮在青島港，有可能參加此次軍事活動。據悉會進行實戰射擊訓練。

解放軍在去年6月底及7月底也在黃海軍演，範圍更大，往南延伸到連雲港外海。4月蔡英文出訪非洲友邦時，也在福建泉州水域實彈軍演，針對性強。

針對黃海畫設禁航區，總統府發言人黃重諺表示，國軍都有嚴密而即時掌握，國防安全應部署、整備的各項應處措施，都確實到位，安全無虞，請國人放心。

東海方面，日本共同社報導，大陸海警局4艘船隻於7日上午10點05分相繼駛入釣魚台群島附近「日本領海」航行近2個小時。這是繼7月29日後大陸公務船再次駛入，為今年第15次。12日將迎來《日中和平友好條約》締結40周年，日本官房長官菅義偉在記者會上對深化兩國關係表明積極態度。表示有意實現首相安倍晉3年內訪陸，促成大陸國家主席習近平訪日。關於釣魚台對立，菅義偉還指出：「由於是鄰國，所以也存在問題，將繼續主張應主張的事項。」

南海方面，美國有線電視新聞網（CNN）記者昨日從琉球那霸搭乘美國海軍噴射式P-8A海神式反潛巡邏機，隨機前往南海南沙群島上空巡航，在飛越渚碧礁、永暑礁、赤瓜礁及美濟礁等大陸吹填作業軍事化造陸群礁時，從1萬6500英尺高空目睹珊瑚礁造陸盛況，有五層樓房，大型雷達裝置，發電廠和跑道，足以攜帶大型軍用飛機。

在偵察機上，遭到中共解放軍機6次警告，宣稱已侵入大陸領空，廣播要求美機「立刻離開，避免任何誤解。」

(中國時報)