川普反依親移民 岳父母靠這招歸化

2018年08月11日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合外電報導 ／綜合外電報導

美國第一夫人梅蘭妮亞的父母維克多．科納夫斯（Viktor Knavs）及阿瑪莉亞（Amalija Knavs）9日在紐約市聯邦法院宣誓成為美國公民。兩人的律師懷爾茲指出，科納夫斯夫婦是自行申請歸化美國公民，但未透露他們何時取得綠卡以及成為公民的過程花了多長時間，也未說明梅蘭妮亞是否提供擔保。外界認為，川普總統的岳父母可能是透過他痛批的「鏈式移民」（即依親移民）而成為美國公民。

懷爾茲表示，科納夫斯夫婦就像大多數人獲得公民身份所經歷的一樣，在等候、申請、面試過程都和其他人沒有什麼不同。唯一不同的是，在他們宣誓時，有來自國土安全部的警衛守著大樓。

華盛頓郵報2月率先報導，川普岳父母疑似透過鏈式移民拿到綠卡，並經常入住女兒家，包括紐約川普大樓、佛州海湖莊園等，協助照顧川普的幼子巴倫。川普入主白宮後，也經常出現於華府。

川普上台針對移民採限縮與強硬政策，有關科納夫斯夫婦以何種方式移民美國的質疑聲就此起彼落，尤其在川普1月提出要終結數十年來的鏈式移民後，質疑聲更是強烈。按川普的改革計畫，未來移民將以核心家庭為主，即配偶、未成年的孩子才可取得合法居留身分，父母以及兄弟姊妹不在此列。

川普多次抨擊「鏈式移民」政策會威脅美國的安全和生活品質。照他的邏輯，川普的丈人與丈母娘根本不可能成為美國公民，難怪只要提到新移民政策，川普的妻子與岳家就會被點名不符資格，川普就會被轟是偽善、享特權。他曾說過「有些人來了，他們把全家人都帶來了，這些人真是壞，不可接受。」

來自東歐斯洛維尼亞的科納夫斯與阿瑪莉亞都已年過70，退休前兩人分別在斯洛維尼亞擔任汽車銷售員和布料廠作業員，近年來一直持綠卡住在美國。移民專家表示，第一夫人擔保她的父母看起來是唯一可能讓他們獲得永久合法居民身分的理由。

(中國時報)