爭霸爭到太空 助長軍備競賽

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中國時報
／綜合報導

美、俄、陸都在積極爭奪太空強國的地位，而美國宣布將在2020前成立太空軍，也讓太空競賽從外星探索進一步延伸到外太空軍事發展。面對不確定的國際情勢，川普政府此舉在國內引發質疑之聲，有人認為現時美國應集中因應網路戰而非太空戰。

美、俄、陸皆是1967年《外太空條約》（Outer Space Treaty）的簽署國，該條約禁止在外太空部署核武等大規模毀滅性武器，只允許以和平為目的使用月球和其他天體。雖然條約未明確禁用常規武器，美國組建太空軍有可能助長太空軍備競賽，令該條約名存實亡。

前美國太空人凱利（Scott Kelly）認為，太空軍屬於科幻的未來戰爭，質問何不優先處理現時面對的網路戰，「我們正處於這場戰爭中，我們應對此感到擔憂」。

共和黨普遍支持成立太空軍，但民主黨認為這會影響政府其他當務之急，表明在立法階段不會讓太空軍成真。

批評者認為，太空軍沒有必要，只是官僚主義又一個昂貴又虛榮的計畫，還疊床架屋，剝奪了空軍等部門已經有效完成的工作。現時美國軍方的太空任務主要由空軍負責，旗下設有空軍太空司令部（Air Force Space Command），編制3.8萬人，負責管理185枚軍事衛星，包括全球定位系統、通訊及氣象衛星。

美國政府以往就曾提出太空軍事計畫，最著名的例子是在上世紀80年代冷戰後期，時任總統雷根提出俗稱為「星戰計畫」的戰略防禦倡議（SDI）。這個計畫最終沒有實現，但觸發了美蘇軍備競賽，被指是蘇聯解體的原因之一。

(中國時報)

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