美法官大怒 下令飛機折返

2018年08月11日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

一對薩爾瓦多母女因遭到長期家暴，逃到美國並提出庇護申請，然而司法程序還未結束，就被送上飛機遣返。處理本案的華府法官9日得知後大為光火，不但下令飛機「立刻掉頭」，更威脅要以「蔑視法庭」將司法部長塞申斯治罪。

據最新報導，這對母女返抵薩爾瓦多之後並未下飛機。美國相關部門配合法官命令，讓飛機就地折返，將他們在9日下午送回德州。

被稱為「卡門」的婦人和她女兒因為遭到丈夫家暴，6月前往美國尋求庇護。美國公民自由聯盟（ACLU）指出，他們和一群移民逃離中美洲的「極端性暴力和幫派暴行」，並指卡門遭受「20年駭人的性虐待以及暴力幫派的死亡威脅」。

美國司法部長塞申斯日前落實一項新政策，內容規定，聲稱遭受家暴或幫派暴力者，已不符庇護申請資格。ACLU及性別與難民研究中心7日代表這群移民提起訴訟，質疑將他們驅逐出境的合法性，此案9日開庭。在案件審理期間，法官曾發布緊急命令，要求在完成裁決之前，移民原告不得被遣返。

ACLU首席律師紐威爾說，當局曾保證，直到9日午夜為止都不會遣返任何一位移民，但當天審理中途，她得知卡門與女兒早上被帶離拘留中心坐上飛機遣返。

她告知負責審理的法官蘇利文，蘇利文明確表示，「我要那些人立刻被帶回來…這不是要求，這是命令」。蘇利文還威脅，如果這批移民沒有被帶回來，他將判處相關官員「藐視法庭」，「從司法部長開始」。

(中國時報)