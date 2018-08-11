美法官大怒 下令飛機折返

友善列印
中國時報
／綜合報導

一對薩爾瓦多母女因遭到長期家暴，逃到美國並提出庇護申請，然而司法程序還未結束，就被送上飛機遣返。處理本案的華府法官9日得知後大為光火，不但下令飛機「立刻掉頭」，更威脅要以「蔑視法庭」將司法部長塞申斯治罪。

據最新報導，這對母女返抵薩爾瓦多之後並未下飛機。美國相關部門配合法官命令，讓飛機就地折返，將他們在9日下午送回德州。

被稱為「卡門」的婦人和她女兒因為遭到丈夫家暴，6月前往美國尋求庇護。美國公民自由聯盟（ACLU）指出，他們和一群移民逃離中美洲的「極端性暴力和幫派暴行」，並指卡門遭受「20年駭人的性虐待以及暴力幫派的死亡威脅」。

美國司法部長塞申斯日前落實一項新政策，內容規定，聲稱遭受家暴或幫派暴力者，已不符庇護申請資格。ACLU及性別與難民研究中心7日代表這群移民提起訴訟，質疑將他們驅逐出境的合法性，此案9日開庭。在案件審理期間，法官曾發布緊急命令，要求在完成裁決之前，移民原告不得被遣返。

ACLU首席律師紐威爾說，當局曾保證，直到9日午夜為止都不會遣返任何一位移民，但當天審理中途，她得知卡門與女兒早上被帶離拘留中心坐上飛機遣返。

她告知負責審理的法官蘇利文，蘇利文明確表示，「我要那些人立刻被帶回來…這不是要求，這是命令」。蘇利文還威脅，如果這批移民沒有被帶回來，他將判處相關官員「藐視法庭」，「從司法部長開始」。

(中國時報)

爭霸爭到太空 助長軍備競賽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。