當街強拉女童 莽男強制送醫

2018年08月11日 04:10 中國時報 林郁平 、 李文正 、 陳俊雄 ／綜合報導 ／綜合報導

經醫生評估後，警消將周嫌護送到三總北投分院就醫。(林郁平翻攝)

太可怕！周姓男子8日傍晚趁被害人母親帶她從安親班下課之際，突然從後方拉扯女童，幸好母親當眾呼喊，路人見義勇為才讓30歲周嫌知難而退，不過，警方請示檢方後僅依妨害自由罪函送，引發外界質疑恐懼，警方昨將前往台大醫院將周男帶回，經醫生評估後，決定強制送醫，才解除虛驚。

警方表示，昨曾詢問士林地檢署，但檢方認為無再就訊必要，但擔心周再犯造成恐懼，才決定啟動強制就醫機制。

有救生員證書的周男，本月初起在內湖一棟豪宅大樓擔任泳池救生員。8日傍晚6時許，周在隔壁咖啡店前抽菸，疑在等待下手目標，後見一對母女經過，周突然上前強拉女童，將女童整個拎起來，嚇得母親驚聲尖叫，全力保護女兒，民眾見狀立刻上前制止周，周還一度與民眾對峙互嗆，才悻悻然離開。

母驚呼小燈泡翻版

警方獲報，根據大樓總幹事目擊指周在附近超商逗留，半小時後將周逮獲。語無倫次的周一下供稱因誤認該母女是在三峽認識的熟人，才會上前「打招呼」，一會兒又說他與另名女子有糾紛，所以他要替天行道。

周僅向警方提供台南戶籍地址，辯稱記不得三峽住處地址，還說頭腦被控制，警方未調閱大樓監視器畫面，僅將簡單情節向士檢報告，檢方認為非現行犯，指示函送。

未料，畫面經曝光後，民眾指曾在三峽拍到周的身影，並在三峽地方多個群組PO文提醒注意，被害人的母親更說好像是小燈泡事件翻版，極為恐懼，包括三峽警方在內，昨早緊急派員四處找尋周的下落。而周男任職的運動管理公司陳姓負責人，得知後立即將他開除，怒斥「這實在太恐怖了」、「連我都想打他」。也被大樓解約。

大樓救生員遭開除

據三峽鳶山里長周文美表示，周雖在該地租屋已有段時間，但因在外工作，鄰居很少在白天看到他，晚間有時可看到周在陽台上坐著，鄰居則說周身上衣物較髒，但沒異狀，也很沉默，得知涉及擄童相當驚訝。

陳表示，周在網路上應徵，看他老實木訥才會聘用。周被開除後，還不斷向他索討一周近一萬元，並表示自己後腦長瘤，下午將到台大醫院看病。新北市警方也查出他去年曾至前女友住處狂按電鈴而違反保護令。

被逮稱頭腦被控制

警方最後在台大醫院找到周，員警通知他到警局說明，周不願配合，表示頭部、心臟、手都要開刀，要也是去地檢署，後來警方通知三總北投分院醫師到場替周精神評斷後，由救護車將他護送就醫。

警方表示，將待院方5天審視期後，才能決定周是否需要強制治療2個月，並將連繫周的家人，全案刻由檢警擴大偵辦。

(中國時報)