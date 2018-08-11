人心惶惶 社會安全網仍有破洞

2018年08月11日 04:10 中國時報 蕭承訓

兩年多前，女童小燈泡在內湖當街遭殺害，政府說要強化社會安全網，不讓憾事再次發生，但小燈泡媽在月前法院宣判前質疑政府兩年來究竟做了什麼？而從此次內湖又見女童險遭擄事件，宛如小燈泡翻版，所幸小女孩沒事。只是檢警當下未能通報社福機構積極介入，顯然安全網的破洞仍在。

「兩年多了，我不清楚國家為了這些洞，做了哪些實質的努力？兌現了多少承諾？」、「總統也曾說永遠記得台灣的父母都在提心吊膽，永遠要記得司法要成為正義的防線」。這是小燈泡母親在今年6月發文。

面對這樣的質疑，行政院馬上端出所做的努力，包括已核定「強化社會安全網計畫」，重構「以家庭為中心，以社會為基礎」的網路，實際採取防範社會高風險族群犯罪事件的防制作為，這些官式的回應和冰冷的數據，完全無法化解為人父母者的擔憂。

尤其行政院政務委員林萬億事後還投書媒體《讓小燈泡點亮社會安全網》，挨批消費小燈泡，從這次事件來看，顯然安全網根本是紙上談兵，更被網友所提供監視器爆料畫面，戳破安全網的神話。

首先，警方接獲民眾報案前往處理，已知周男是附近大樓的救生員，所以在偵訊後口頭請示士林地檢署檢察官將周先釋回，日後再以妨害自由罪嫌函辦，檢方未詳加要求警方提供證據，警方也因循苟且，看起來就僅是一起平常的無故騷擾女童案件。

過程被爆料後，內湖分局第一時間對媒體回應周精神正常，更掩飾周是救生員身分，不到48小時，周竟成了精神異常，改將他強制就醫，如果這段時間，周再犯案，後果不堪設想。

檢警第一時間就應認定這是起與孩童有關的治安事故，進一步查明周的精神情況和打探住所環境，並通報社工積極介入，甚至主動發布訊息讓社區民眾提高警覺，強化整個環節監控能力，降低再犯機會，才是真正打造社會安全網的安居目的。亡羊補牢，為時不晚，社會安全網不該只是句口號，更應該是政府應立即負起的當家責任。

(中國時報)