收費辦淫趴 色影師６萬交保

2018年08月11日 04:10 中國時報 張孝義 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

化名「穆川申」的蔡姓攝影師召集群交情愛淫趴案，台北地檢署10日指揮北市刑大對蔡姓攝影師位於台北市信義區的住處搜索，查扣蔡的電腦硬碟、手機和部分資料，除將蔡約談到案，另傳喚了10名證人，警方並將蔡及5名證人移送北檢複訊，檢方訊後諭令蔡以6萬元交保並限制住居。

據了解，蔡姓攝影師在網路上小有名氣，以「松山西口前」作為網路帳號，並化名「穆川申」承接攝影工作。不過，蔡在今年初涉嫌在網路發表一系列疑似雜交、群交的「藝術照」，同時，網路論壇「Dcard」出現一篇文章，指有攝影師以拍攝為由舉辦極樂群交趴，文內甚至提供6女7男「大戰」的照片為證明。

北檢於是由婦幼專組分案展開偵辦，昨展開首波搜索，並將蔡約談到案後移送北檢複訊。蔡在警方陪同下，戴著白色便帽、口罩、黑色長T進入北檢，領口下露出紅色「愛」字刺青。

據悉，由於民眾檢舉，指稱蔡姓攝影師已向10名男女，分別收取1萬至1萬5000元不等的費用，以此舉辦派對、拍「藝術照」，檢方偵訊重點在於金流款項部分，蔡到案後很配合回答每項訊問，表示這些是買電器用品的匯款，並非辦趴費用。 其他證人則表示，這些金流是幫蔡買東西的錢，且都是年初時的事，細節記不太清楚，一致否認有意參與、籌辦「群交趴」。

不過，檢方懷疑蔡的電腦及手機中，有被刪除的帳目資料或其他參與淫趴對象的照片，已將查扣證物送往數位採中心進行還原比對，且不排除比對還原物證後，傳喚其他證人釐清案情，全案朝刑法妨害風化罪嫌的媒介色情營利行為偵辦，最重可處5年徒刑。

(中國時報)