涉與北韓交易 吉記買辦遭查辦

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中國時報
／台北報導

台商再爆與北韓交易的資恐疑案，台北地檢署指揮調查局台北市調處國安科，10日搜索北市仁愛路三段的「吉記買辦有限公司」等8處地點，並將陳姓負責人等5人約談到案，由於吉記買辦涉嫌虛偽驗資及財報不實，檢調朝公司法及商業會計法偵辦，不排除有替北韓進行油品交易。

南韓今年1月4日在平澤港查扣巴拿馬籍的油輪「KOTI」號，韓方追查後發現KOTI登記船東為大陸的大連宏洋船舶管理有限公司，該油輪本名Semua Sejati，為馬來西亞註冊輪船，去年12月17日停靠大陸威海受檢後，才改名KOTI並改為巴拿馬籍。

KOTI號雖登記為大陸船東，但實際對船隻有絕對支配權的卻是「AURIA Group」這家登記在薩摩亞的公司，與在香港註冊的「HK Yaxiya Development」都是台灣公司。

南韓於是透過美國司法部共同協查KOTI號與北韓交易部分，並透過美方向台灣提供情報，並請求協助調查。

「AURIA Group」在台公司名稱為「AURIA Resource Co」，後來登記解散，2016年6月重新登記為「吉記買辦有限公司」資本額500萬元，調查金流發現吉記買辦在完成驗資後，資金隨即匯出，涉嫌虛偽驗資。

吉記買辦及AURIA Resource Co財報中的營業額非常小，但兩家公司卻持有近千萬美元的巨額外匯資金，顯有隱藏境外公司交易的巨額所得之嫌，涉及商業會計法及偽造文書，全案由檢調偵辦中。

(中國時報)

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