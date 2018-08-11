凶猛栗翅鷹 愛黏主人討摸摸

栗翅鷹「Fighter」（右）飼主李志騰，每天都會帶著老鷹去潮境公園散步、放飛。（李志騰提供）

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中國時報
李怡萱／基隆報導

「Fighter！」在飼主李志騰高聲呼喚下，一隻展翅後寬達1.3公尺的龐然大鳥，精準停歇在主人手臂上，李志騰表示，Fighter發出像小雞一樣「吱吱吱」的聲音，擺出像是在討摸摸的樣子，他說，這就是栗翅鷹向人撒嬌的聲音，對於能馴服老鷹很開心，也感到滿滿的成就感。

一聲令下 立刻飛回來

李志騰表示，栗翅鷹是南美品種，因為易於訓練又具有社交性，自1980年起就大量被用作人類的獵鷹，近年來台灣成功繁殖，一般民眾也可合法飼養。他說，老鷹視力好、聽力敏銳，就算飛到海拔4、500公尺，只要一抬手或吹哨，就會立刻飛回來。

「老鷹放飛是非常困難的。」李志騰指出，老鷹放飛需要長時間訓練，若貿然讓飼養的老鷹飛翔，很可能一去不復返，他與鷹友會定期聚會，常在潮境公園一同放飛老鷹，但鷹友們也會擔心自家老鷹找不到路回家，因此每隻老鷹腳上都有綁GPS定位器。

李志騰說，從18歲開始「玩鳥」，前後已經養過十幾種飛禽，年輕時曾因工作忙碌將家中馴養的鳥兒送人，但退休後開始飼養栗翅鷹，現在成為他退休生活的最大樂趣。

真心對待 猛禽變可愛

「Fighter」雖然看似凶猛，但其實相當乖巧，只要李志騰坐在沙發上，「Fighter」就會飛到他腿上休息，甚至還會發出聲音，向主人討摸、順羽毛，甚至搔搔牠的鷹嘴。李志騰說，馴鷹最大難度就是要克服恐懼感，動物其實非常單純，只要願意花時間真心對待牠們，就算是凶猛的老鷹也有可愛的一面。

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(中國時報)

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