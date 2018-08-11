飛吧！鸚鵡 名主持人紓壓

2018年08月11日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

臉書社團「王牌金剛黨」每周日定期聚會，飼主們一起帶著鸚鵡放飛，彼此交流分享心得。（葉書宏翻攝）

知名主持人何偉綸3年前偶然經過一間寵物店，被店內鸚鵡鮮豔色澤吸引，短暫思考後就決定將牠帶回家，因鸚鵡關係加入臉書社團「王牌金剛黨」並認識不少好友，每周日齊聚的放飛時間，成為他紓解工作壓力的管道，「當鸚鵡回到手中那一刻，充滿著成就感！」

放飛結束 好有成就感

何偉綸擔任主持人工作、曾任電視台記者、主持過國慶大典，在許多大大小小活動中都可以看到他的身影。他說，3年前經過一間寵物店，當時被店內鸚鵡鮮豔色澤吸引，他思考了一會兒，決定帶鸚鵡回家，成為家中的新夥伴。

他說，鸚鵡壽命約50年至60年間，壽命比犬貓都要長，加上有品種、色澤等問題，每隻價格不等，金剛鸚鵡約在5萬至9萬元間，照顧起來比犬貓還要輕鬆，飼料也不貴，但鸚鵡和犬貓一樣都需要陪伴，若飼主沒有陪伴，鸚鵡會開始咬掉自己身上的毛。

何偉綸表示，為了解如何飼養鸚鵡，意外發現臉書社團「王牌金剛黨」，鳥友們熱情教學與協助，讓他踏入鸚鵡放飛的新世界，「鸚鵡放飛不是想像中的簡單！」

鳥友教學 綁GPS防迷航

他說，社團每周日下午定期聚會，鳥友們一起帶著鸚鵡放飛，因為每周一至周五工作很辛苦，周日帶著鸚鵡放飛，也成為他紓解工作壓力的管道，當看著鸚鵡翱翔於天際，再度回到自己手上時，那種喜悅充滿著成就感。

何偉綸說，鸚鵡放飛需要經過訓練，若是貿然讓鸚鵡飛翔，恐怕一去不回，社團中的鳥友們個個經驗豐富，彼此分享放飛的心得，每周聚會大約有30名鳥友參加。

盡管都是老手，但他們也擔心鸚鵡找不到回家的路，會在鸚鵡腳上綁上GPS定位器。

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(中國時報)