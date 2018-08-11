飛吧！鸚鵡 名主持人紓壓

知名主持人何偉綸3年前偶然經過一間寵物店，被店內鸚鵡鮮豔色澤吸引。（葉書宏翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導
臉書社團「王牌金剛黨」每周日定期聚會，飼主們一起帶著鸚鵡放飛，彼此交流分享心得。（葉書宏翻攝）

知名主持人何偉綸3年前偶然經過一間寵物店，被店內鸚鵡鮮豔色澤吸引，短暫思考後就決定將牠帶回家，因鸚鵡關係加入臉書社團「王牌金剛黨」並認識不少好友，每周日齊聚的放飛時間，成為他紓解工作壓力的管道，「當鸚鵡回到手中那一刻，充滿著成就感！」

放飛結束 好有成就感

何偉綸擔任主持人工作、曾任電視台記者、主持過國慶大典，在許多大大小小活動中都可以看到他的身影。他說，3年前經過一間寵物店，當時被店內鸚鵡鮮豔色澤吸引，他思考了一會兒，決定帶鸚鵡回家，成為家中的新夥伴。

他說，鸚鵡壽命約50年至60年間，壽命比犬貓都要長，加上有品種、色澤等問題，每隻價格不等，金剛鸚鵡約在5萬至9萬元間，照顧起來比犬貓還要輕鬆，飼料也不貴，但鸚鵡和犬貓一樣都需要陪伴，若飼主沒有陪伴，鸚鵡會開始咬掉自己身上的毛。

何偉綸表示，為了解如何飼養鸚鵡，意外發現臉書社團「王牌金剛黨」，鳥友們熱情教學與協助，讓他踏入鸚鵡放飛的新世界，「鸚鵡放飛不是想像中的簡單！」

鳥友教學 綁GPS防迷航

他說，社團每周日下午定期聚會，鳥友們一起帶著鸚鵡放飛，因為每周一至周五工作很辛苦，周日帶著鸚鵡放飛，也成為他紓解工作壓力的管道，當看著鸚鵡翱翔於天際，再度回到自己手上時，那種喜悅充滿著成就感。

何偉綸說，鸚鵡放飛需要經過訓練，若是貿然讓鸚鵡飛翔，恐怕一去不回，社團中的鳥友們個個經驗豐富，彼此分享放飛的心得，每周聚會大約有30名鳥友參加。

盡管都是老手，但他們也擔心鸚鵡找不到回家的路，會在鸚鵡腳上綁上GPS定位器。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)

凶猛栗翅鷹 愛黏主人討摸摸 高傲喵公主 轉性變得愛黏人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。