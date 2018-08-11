高傲喵公主 轉性變得愛黏人

流浪貓咪「百威」原本瘦到皮包骨，經過細心照料，如今已經相當健康。（賴佑維攝）

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中國時報
、何冠嫻／綜合報導.
「松露」在黃小姐去菲律賓遊學時，常在門口徘徊，引頸期盼。（何冠嫻翻攝）

喵星人惹人憐！貓咪「百威」、「松露」被主人視為掌上明珠，雖然貓咪性格高傲獨立，但百威很黏人，松露更因主人出國遊學食欲大減，讓飼主黃小姐心疼不已。

流浪貓百威成開心果

蕾蕾曾飼養流浪貓百威，剛飼養時，牠瘦到皮包骨，起初用針筒餵食牛奶，相當辛苦。因為「百威」一看到針筒，就會想用手撥開。2個月後，百威已經可以開始吃罐頭食物。蕾蕾上班時會帶著百威，許多同事也因此在忙裡偷閒的時候，喜歡和百威玩耍，意外成為上班時大家的開心果。

飼養貓咪松露已有4年的黃小姐，今年4、5月到菲律賓遊學，沒想到松露因為主人不在而吃不下飯，讓她十分驚喜。黃小姐說，松露一直以來都是個獨立且高傲的公主，只有在牠心情好時才會回應黃小姐的逗弄。而今年到菲律賓遊學，是和松露分開最久的一次。她表示，將松露送至朋友家，離開時不敢向松露道別以免淚水潰堤，且在國外時時刻刻都思念著松露。

松露因思念吃不下飯

透過朋友的轉述，黃小姐才知道平時準時開飯的松露，竟不吃不喝，每到傍晚還會在門邊徘徊，十分想念飼主，讓她感到不可思議，既感動卻又萬分不捨，但幸好朋友的悉心照料，讓松露乖乖等待黃小姐的歸來。

黃小姐表示，和松露分開的2個月，讓牠變得異常黏人及活潑，不但時常跳到她的身上撒嬌，更會主動推著玩具要黃小姐陪牠玩，黃小姐笑說，沒想到出國一趟會讓牠的性格變得如此平易近人，但再也不捨離開牠這麼久了。

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(中國時報)

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