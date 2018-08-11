好命肥豬嘟嘟 重量級鎮店寶

2018年08月11日 04:11 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

這家餐廳有大肥豬！體重120公斤的麝香豬「嘟嘟」，扭著大屁股悠閒地在飼主吳婉琳經營的「MI MI NA」CAFE早午餐店內走動，龐大身軀搭配長相喜感笑臉，深受餐客及小朋友喜愛。吳婉琳說，「嘟嘟」聰明、乖巧又善良，很愛乾淨，自己會開推門進出，自己到公園散步也會認路回家，很多客人衝著「嘟嘟」魅力而來。

自己出門散步會認路

「養豬要三思」吳婉琳強調，絕對沒有「迷你豬」，很多飼主狠心不讓豬吃飽，嚴控食量以保持中型狗的體型，這就像是古代婦女綁小腳，真的很殘忍。吳婉琳收養「嘟嘟」時才幾個月大，身長60公分，小巧可愛，養了7年，長成150多公分、重達120多公斤的大母豬。

「嘟嘟」很幸福，睡覺有吹冷氣、飲食無憂，店裡顧客大都是牠的粉絲，豬是雜食性動物，吳婉琳只餵「嘟嘟」吃蔬果、麵包等雜食，不餵食肉類。她說，只要調整固定餵食時間及食量，牠吃完就去專屬角落睡覺，不會吵人。但豬的暴衝力很強，不要打豬、惹毛了豬，恐怕會受傷。

吳家姊妹有人愛玩時下年輕流行的網路APP抖音，將「嘟嘟」的生活起居拍成創意抖音，「叫豬起床」、「豬洗澡」等詼諧可愛畫面都很受歡迎，已累積37萬個按讚數。不少小朋友吵著要寵物豬，吳婉琳總是勸說「來這裡看豬、玩豬就好」，不要輕易養豬，要養就是一輩子責任，她為了養豬，平均不敢離家3小時，更遑論旅遊或出國。

性格溫純也很會記恨

「嗯！嗯！嗯！」性格溫純的「嘟嘟」平常頂著鼻子，小聲低調地叫，但也是會有脾氣，吳婉琳學著「嘟嘟」被罵或是抱怨時，會在旁目現怒光、嘴巴發出「嘖！嘖！嘖！」叫聲。「嘟嘟」也很會記恨喔！有名親友對牠曾不友善過，事後多次餵食、討好都沒用，「嘟嘟」見他靠近，還是氣呼呼，令人莞爾。

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(中國時報)