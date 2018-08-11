獸醫犬好狗命 吃玻尿酸保養

2018年08月11日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

獸醫師陳金發有一隻狗跟著他上班看診。母黑貴賓「Apple」在主人忙的時候充當櫃姐，以汪汪聲提醒主人，她的另一個身分是院內寵物美容師的模特兒，經常洗得香香又漂漂。

寵物模特兒 愛洗香香

每天早上8點半跟著陳金發上班的Apple，很熟悉地坐在醫師旁的椅子，1、2小時不下來也OK，吃東西、睡覺、看人，遇到友善的狗會玩在一塊，遇到脾氣壞的狗或怕她的貓，她就坐在高高的椅子上觀察。

陳金發說，許多動物醫院會養狗，有的蹲在地面看不見，有的幫獸醫師看著櫃檯，不給客人亂翻。

在台北的動物醫院工作時，曾遇過跑路的流氓上門勒索，院長於是養了體重達百公斤的紐波利頓犬在櫃台；Apple對他而言比較像個伴，「一個平庸的獸醫師，和一隻平庸的狗」。

院內沒客人時就是Apple到處遊走的時刻，但雷達鎖定陳金發，主人走來走去她就跟在後面走來走去，走多遠跟多遠，主人定點不再移動，她才離開。

聽不懂口令 甘於平庸

Apple是天生的狗櫃姐，也是寵物美容師的專屬模特兒，很多客人以為獸醫師的狗都擁有特殊才藝，但令人意外的是，Apple連坐下、握手的口令都不懂，原因是陳金發為了保護她，不希望她聽得懂人話。

成為獸醫師的狗，Apple的最大福利是看醫師免錢，獲得預防重於治療的照料，她有關節遺傳病和退化性視網膜毛病，每天吃玻尿酸、葉黃素保養品。

陳金發表示，生命都有氧化跟老化的問題，除了吃保養品還要物理控制，例如他不讓Apple爬樓梯，才有助於延緩惡化。

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(中國時報)