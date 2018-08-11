愛上冷血動物 盼與鱷共舞

2018年08月11日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

因為國中時期從同學家中帶回的鱷魚蛋順利孵化，讓養鱷魚的念頭始終在楊雅惠腦海中揮之不去，1年多前友人送來1隻剛出生的凱門眼鏡鱷，她沒有多想就決定接手飼養，如今長至60公分大，期待未來的日子能完成與鱷共舞夢想。

童年回憶成契機

楊雅惠說，國中同學家專門繁殖鱷魚，對方送她一顆鱷魚蛋，當初放在水族缸中，沒想到幾天後就成功孵化，忘記養了多久，體型也逐漸變大，最後在家人反對下，還是將這龐然大物還給同學，這成為她童年難忘的回憶。

1年多前，友人問說「有隻剛出生的鱷魚有興趣養嗎？」她點頭就答應，為了馴化幼鱷，刻意不餵活體，且訓練牠只吃夾子上的食物，說也奇怪，過去認為爬蟲類不會認人的特性，這隻鱷魚在朝暮相處下，只要聽到她的腳步聲靠近，就會顯得特別興奮。

有神大眼水汪汪

會喜歡鱷魚，楊雅惠坦言，除了童年那段記憶，更覺得鱷魚眼睛水汪汪、看起來很有神，抓在手上、摸摸牠的頭，眼睛馬上瞇成一條線，感覺非常享受，加上不需經常餵食及清理的飼養方式，非常適合自己。

「希望養到2米以上」，被問到要養多久，楊雅惠想都沒想就說出答案，更透露，除了讓牠逐漸熟悉人群，不排除帶牠上街，也希望有朝一日能放在水池裡，完成與鱷共舞的夢想。

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(中國時報)