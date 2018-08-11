烏龜、螞蟻、蜘蛛、蟑螂 男大生養寵不設限

2018年08月11日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

養寵物真的會養上癮！宜蘭大學學生陳博暉的寵物家族相當熱鬧，有烏龜、螞蟻、蜘蛛還有蟑螂，他飼養的巴西龜從10公分不到，現在已超過20公分，還取了「艾斯特」的名字，他經常幫「艾斯特」洗澡刷背，人龜感情相當深厚。

陳博暉原本養了3隻巴西龜，其中「艾斯特」特別活潑好動，食量大適應能力又好，甚至會偷咬人，有天將3隻巴西龜放在戶外做「日光浴」，不料沒注意時間，帶回室內時發現有2隻巴西龜死掉了，只剩活力旺盛的「艾斯特」，經過這次教訓，也讓他了解絕不能讓巴西龜曝曬在太陽下太久。

陳博暉說，養了4年後，「艾斯特」變成22公分大的成龜，先前爸爸還說他上大學後，「艾斯特」沒人照顧想要放生，最後卻於心不忍主動幫忙，還買更貴、更好的飼料餵食，比他照顧還用心。

他指出，至於飼養螞蟻是當初加入「蘭地爬寵社」，學長有獎徵答送大家螞蟻，抱回一管泰勒巨山蟻和四斑小巨山蟻，從此開始「與蟻為伴」的大學生活。

今年5、6月間，陳博暉每天都像瘋子般尋找「婚飛期」的懸巢舉尾蟻蟻后，他解釋說，婚飛就是螞蟻在交配時會進行的一種方式，透過抓取婚飛結束後的蟻后飼養，不直接挖蟻窩，避免破壞蟻群生態，將近1個月都沒找到半隻，在感到絕望打算放棄時，竟突然找到一堆蟻后，即便忙得滿頭大汗，但開心得像中樂透一般。

此外，陳博暉還養蟑螂，但主要目的是提供螞蟻飼料，另養了一隻蜘蛛，他說，原本有1公1母，全是家中出現的不速之客，抓到後不忍「處決」，乾脆當成寵物飼養，沒想到有天公蛛蛛竟被母的吃掉，只剩下母蜘蛛獨自生活。

(中國時報)