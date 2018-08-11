寵物鮮食館 毛寶貝吃出健康

2018年08月11日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

全台第一家寵物鮮食產業文化館「輕寵食寵物飲食概念所」，8月在新北市新莊思源路開幕，要帶給毛爸媽們對飼養及疼愛寵物的全新想法，館內專家透過鮮食手作體驗與傳遞飼養寵物正確知識，打造出人與寵物最友善的共遊相處空間。

市長朱立倫在開幕當天也親自到場下廚替狗狗製作好吃又健康的「西西里雞肉丸子料理」，雖然製作的是寵物美食，但現場香氣四溢，讓不少民眾猛吞口水。

朱立倫說，寵物市場蓬勃發展，對食物與健康認知也不斷提升，新北市政府與知名寵物飲食品牌「Doggy Willie 輕寵食」合作，成立概念館不僅代表重視家中寵物的飲食健康，也希望透過專業的照料以及近似於人類的多元化享受，讓毛寶貝們在日常生活中更加備受呵護。

新北市產業觀光促進發展協會說，新北市共有11間觀光工廠及產業文化館，除了提供寵物入館遊玩，飼主也能為毛寶貝製作美味鮮食餐點外，還可親手縫製寵物專屬可愛服飾，透過飼主親手製作的心情，傳遞溫暖與信任，讓毛寶貝們感受到飼主的疼愛，更能增進人寵間的感情。

寵物飲食達人陳蓁也鼓勵飼主要改變「生病才送醫」的心態，毛爸媽若能善用「日常飲食」為毛寶貝健康扎根，積極做好預防保健的工作，就能降低毛寶貝們生病的機會，不僅能替飼主省下大筆醫療費，也能減少照護上負擔，可說是一舉多得。

(中國時報)