「情義無價」警官對牠不離不棄

2018年08月11日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市警察局少年隊組長許春寶多年前從友人處抱養一隻貴賓狗「bagel（貝果）」，女兒在外地工作，妻子生病在家休養，bagel如影隨行夫妻倆，是最貼心的「犬子」。bagel有次受傷，他也不離不棄，找名醫為牠療癒，「父子」情深義重。

10年前，許春寶從友人處抱出生剛滿月的bagel回家飼養，女兒開心不已，悉心照顧，bagel也陪伴一家人歡笑、流淚，同甘共苦，妻子生病在家休養，女兒也長大到海外工作，bagel成了夫妻倆生活中的最佳伴侶。

許春寶說，白天他上班，bagel陪著妻子，讓妻子不會感到孤單；晚上bagel陪妻子入睡後，又悄悄溜下樓到大門口處等他回家，已經是牠每天的作息，每天有「愛犬」等門的感覺很窩心。

bagel有一次跟親戚小孩玩耍，不小心從吧檯摔下來，碰撞到高腳椅，骨頭折斷，痛苦難當，癱軟不起，他尋求名醫治傷，花錢又費盡苦心，有朋友虧他用醫藥費再買2、3隻名貴狗來養都划算，但許春寶認為「情義無價」，狗狗是家人，受傷或生病都要不離不棄照顧牠。

許春寶說，養寵物除了餵養食物，用愛心對待，每年生日為牠慶生，同時也要教牠規矩；有次他抱著bagel逛百貨公司，bagel安靜無聲，幾乎一動也不動，還被還誤以為bagel是他獨樹一格的背包。

(中國時報)