特殊寵物就醫 多因飼養環境不適

吳秀如經常買「小龍」愛吃的芭樂及蘋果餵食它。（林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導
獸醫師毛祈鈞飼養的豹紋守宮。（毛祈鈞提供）

曾在壽山國家自然公園擔任替代役的獸醫師毛祈鈞妙手回春，連水鹿、石虎、麝香貓等猛禽異獸都救過，他的寵物是從大學同學認養來的1隻豹紋守宮，因無飼養經驗，很認真的做了功課，摸清楚豹紋守宮的食性和適合環境，如今已順利地養了10年多。

他提醒，「特殊寵物」經常都不是原產於台灣，更要費心營造飼養環境，舉凡溫度、食性、營養需求、活動空間大小和擺設等，對飼養特殊寵物都很重要，目前在台北不萊梅特殊寵物專科醫院擔任主治醫師的他說，其實70％以上特殊寵物就醫，是因飼養方法或環境不適合。

高雄市旗山區吳秀如養了一隻松鼠，牠萌樣受到全家喜愛，家中成員視為小寶貝，不過松鼠感受到滿滿的愛，會撒嬌也養成叛逆的個性，不從其意就耍脾氣，成了「難教的孩子」，但也讓吳秀如更展現包容的母愛。

吳秀如說，家裡曾養過松鼠叫「黑龍」，黑龍往生後全家都很傷心及思念它，小松鼠來到幸福的家，取名為「小龍」，成了家人最疼愛的寵物。

高雄市農業局科員羅舜仁因業務之便養過不少稀有動物，最後他選擇在家養烏龜作伴，結果越養越多，現在共5隻台灣長尾龜、2隻麝香龜、2隻側頸龜，原本以為烏龜不理人，沒想到牠們頗具靈性，每晚還會來「頭錘」敲他房門討飼料吃。

羅舜仁說，烏龜雖好照顧，但非常不安於室，不管給牠們多大空間總想逃脫，曾有網友在地板上四處找不到愛龜，細查才發現烏龜竟像壁虎一樣鉤上布窗簾。

(中國時報)

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