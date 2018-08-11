野球風雲錄 細數台灣強投強棒

「野球風雲錄」特展有許多互動裝置，讓民眾參觀之餘也能與文物互動，圖為東園國小棒球隊選手體驗互動裝置。（實習記者張鐙元攝）

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中國時報
／台北報導

棒球被譽為台灣的國球，台北市也有許多與棒球息息相關的光榮記憶，例如中華小將國際賽奪冠歸國後，在中華路街頭遊行；1985年國際棒球邀請賽在市立棒球場登場，「亞洲巨炮」呂明賜單場3轟擊敗日本；同樣也在市立球場，中華職棒元年開幕戰、龍象大戰等，也讓球迷回味再三。北市觀傳局即日起在台北探索館舉辦「野球風雲錄」特展，歡迎球迷前往參觀。

棒球可說是台灣人共同記憶，在老台北市立棒球場，上演過許多精采刺激的球賽。1985年呂明賜單場3轟，包括延長賽再見全壘打順利擊敗強敵日本；1990年中職開幕賽，有「世界全壘打王」稱號的王貞治現身開球，統一獅隊汪俊良也在該場比賽擊出中職首發全壘打；還有一向是票房熱門的「龍象大戰」，吸引買不到票的球迷趴在場邊欄杆或高塔上看球。

即使台北市立棒球場已經在2000年走入歷史，但是天母棒球場接替任務，強投王建民當年在天母開幕的第一個賽事「大揚盃」4國5強邀請賽中展露頭角，促成他未來赴美發展；2001年陳金鋒更在世界盃棒球錦標賽單場雙響炮擊敗日本，不但讓中華隊拿下季軍，更從此奠定他在台灣球迷心目中不可取代的「巨炮」地位。

三級棒球部分，台北市在台灣棒球發展歷史也扮演重要角色，東園國小、重慶國中都曾披上中華隊戰袍，拿到世界冠軍。

這些熟悉的畫面，都在野球風雲錄特展中，能夠再次回味。觀傳局表示，除了以時間、空間面向鋪陳，回顧歷史照片和經典文物，也將展出漫畫家鍾孟舜在職棒開創初年所設計的4隊吉祥物、Q版造型等畫作，與他近年所畫的陳金鋒退休紀念插圖、中信兄弟球員周思齊水墨肖像等。

野球風雲錄特展即日起至12月20日，每天上午9時至下午5時展出，周一及國定假日休館，相關資訊可上台北探索館網站查詢。

(中國時報)

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