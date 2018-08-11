機捷延伸卡卡 議員要求先拆圍籬

市議員梁為超要求機場延伸線機電系統尚未完成發包之前，中正路、中豐北路圍籬應予先行拆除，不要影響整體交通建設及發展。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

機捷延伸中壢火車站計畫一延再延，因為機電系統流標10次，市議員梁為超、徐玉樹憂心到2028年才有可能完工通車，未來流標機率仍大，但工程卻讓中壢交通大打結，要求在機電系統尚未完成發包前，中正路、中豐北路圍籬應先行拆除，不要影響到整體交通建設及發展。捷運局長陳文德表示，A22站於2022年通車、A23站於2028年完工，若相關工程順利，預計可提早。

梁為超、徐玉樹指出，土建／軌道施工標於2013年12月18日開工，行政院最早核定是今年6月完工通車，但時程一直後延，從2026年到2029年，被罵以後，捷運局工作報告連預定何時通車都不敢寫了，只會推給由上級核定。

議員表示，延宕流標主要是因為配合台鐵桃園段立體化政策，建議機電系統未發包前，工程圍籬可先拆除，因為機電系統尚未完成發包之前，機捷延伸線根本不可能通車，A22老街溪站在2022年通車的說法，更不可能發生。

「希望、失望轉為絕望」，梁為超說，中壢市民3年多來，面對生活品質下降，若機電系統發包卡關，他們堅持市區中正路、中豐北路的圍籬一定先行拆除，「難道還要再等10年後才能拆圍籬？」

陳文德表示，交通部表定機捷A23站2028年完工，目前主要工程是橫渡線的開挖，及行人地下道、共同管道，預估結構體要做一年半時間，A22老街溪站2022年會通車。

(中國時報)

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