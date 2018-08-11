栗翅鷹展翅 成射箭場紅牌

2018年08月11日 04:11 中國時報 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

因為喜歡射箭、推廣射箭運動，進而與朋友一起開射箭練習場的李光智，對養育鳥類也很有興趣與經驗，有養鷹的好朋友義氣相挺，送來1隻名叫「五妹」的栗翅鷹來寄養，剛好契合射箭俊俏的形象，也讓來射箭的同 好能近距離接觸老鷹，進而了解學射箭不是為獵殺，射箭也要射「德」，尊重生命保護動物。

五妹目前約4個月大，來到射箭場約2個月。李光智表示，目前主要讓他熟悉人群，畢竟鳥類天生比較容易受驚嚇，有時受到驚嚇一飛走就飛不回來了，其他跟飛、盤飛及放飛等馴鷹的訓練都還沒進行，不過這2個月來，五妹已成為射箭場的「紅牌」不少客人總要來瞧瞧這隻栗翅鷹，還要拍照。

有些射箭同好甚至帶來唐代、漢代、清代服裝，甚至蒙古盔甲，搭配箭袋、傳統弓、真羽箭等來與五妹拍照，整個超有感覺。

也有客人好心提醒，老鷹是保育類的鳥類，不能飼養。李光智表示，其實台灣目前能合法飼養的猛禽有6種，分別是黑兀鷲 、蒼鷹、紅尾鵟 、紅鳶 、栗翅鷹 、遊隼等，不過真要養，也要環境適合，老鷹畢竟有野性，不是養在陽台就可，尤其牠是肉食性動物，味道較重，排泄物會飛濺，需要適合場地，才方便清理。

李光智指出，老鷹是猛禽，因此養老鷹不能只當寵物養，應把牠當作天空的霸主，要欣賞牠、訓練牠、尊重牠，牠才會聽從主人命令。

(中國時報)