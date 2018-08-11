栗翅鷹展翅 成射箭場紅牌

李光智換上唐服，繫上弓箭，展示古人彎弓射箭、策馬揚鷹的風情。（黃國峰攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

因為喜歡射箭、推廣射箭運動，進而與朋友一起開射箭練習場的李光智，對養育鳥類也很有興趣與經驗，有養鷹的好朋友義氣相挺，送來1隻名叫「五妹」的栗翅鷹來寄養，剛好契合射箭俊俏的形象，也讓來射箭的同　好能近距離接觸老鷹，進而了解學射箭不是為獵殺，射箭也要射「德」，尊重生命保護動物。

五妹目前約4個月大，來到射箭場約2個月。李光智表示，目前主要讓他熟悉人群，畢竟鳥類天生比較容易受驚嚇，有時受到驚嚇一飛走就飛不回來了，其他跟飛、盤飛及放飛等馴鷹的訓練都還沒進行，不過這2個月來，五妹已成為射箭場的「紅牌」不少客人總要來瞧瞧這隻栗翅鷹，還要拍照。

有些射箭同好甚至帶來唐代、漢代、清代服裝，甚至蒙古盔甲，搭配箭袋、傳統弓、真羽箭等來與五妹拍照，整個超有感覺。

也有客人好心提醒，老鷹是保育類的鳥類，不能飼養。李光智表示，其實台灣目前能合法飼養的猛禽有6種，分別是黑兀鷲 、蒼鷹、紅尾鵟 、紅鳶 、栗翅鷹 、遊隼等，不過真要養，也要環境適合，老鷹畢竟有野性，不是養在陽台就可，尤其牠是肉食性動物，味道較重，排泄物會飛濺，需要適合場地，才方便清理。

李光智指出，老鷹是猛禽，因此養老鷹不能只當寵物養，應把牠當作天空的霸主，要欣賞牠、訓練牠、尊重牠，牠才會聽從主人命令。

(中國時報)

機捷延伸卡卡 議員要求先拆圍籬 歸仁釋迦拚行銷 要打響名號

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。