歸仁釋迦拚行銷 要打響名號

2018年08月11日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

釋迦產季報到，台南歸仁釋迦是全台第2大產地，今年雖未遭遇颱風等天候因素襲擊，產量跟往年差不多，但結果期間遭逢大雨，以往可見等同幼兒頭部大小的釋迦，今年size普遍略縮水，但品質未受影響，上等品市價1斤約80元。

今年台灣水果幾乎都豐收，致價格欠佳，每年8、9月歸仁釋迦進入產期，今年產量相對穩定；但值得關注的是，市場現以「大目仔」品種占大宗，相對傳統軟枝品種無須套袋、人工授粉，「大目仔」栽種技術、成本提高，加以年輕人無意返鄉務農、挑戰老農體力，產業正處於面積逐年遞減的危機。

歸仁區農會果樹第二產銷班長徐進德說，栽培技術費時費工，再者2年前霸王寒流，不少釋迦果樹枯死，老農復耕意願不大，因此釋迦面積逐年下滑，7年來歸仁區釋迦面積從全盛時期120公頃，到目前僅約80公頃。

不過，歸仁雖是全台第2大、西部最大釋迦產區，但卻連很多在地人都不識台南有產釋迦。一名陳姓釋迦農透露，好幾次到安平擺攤，民眾以為是台東跑來台南賣釋迦，經他解釋來自歸仁，民眾還稱奇「台東也跟我們一樣有個地名叫歸仁喔？讓他哭笑不得。」

鑒於歸仁釋迦品質不遜台東，但名氣卻差一大截，歸仁區公所也積極設法打響歸仁釋迦名號，今年有別於往年產業活動只辦1天的活動市集就散會，區長陳必成從上個月就開始宣傳行銷，主打30秒廣告，還特製2尊釋迦公仔當公所門面，「要讓外界知道，歸仁釋迦正著時。」

歸仁釋迦節19日將在歸仁文化中心登場，今年公所也首度結合鳳梨、竹筍、火龍果推出「黃綠紅風味餐」，限量800份、每份60元，還贈送50元釋迦抵用券，相當划算。

(中國時報)