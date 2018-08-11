社區地基下陷 台電回饋協助改善

立委徐志榮（右二）邀台電及相關單位履勘，台電將以敦親睦鄰方案協助改善。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗市郊的天祥社區，因緊鄰南勢溪畔的地基逐年下陷，民宅、圍牆龜裂，居民憂心社區排水及安全，甚至危及一旁的高壓電塔，立委徐志榮接獲陳情案，10日邀台電、縣府及水保局會勘後，台電基於敦親睦鄰，將盡快協助辦理改善工程。

立委徐志榮服務處表示，苗栗市新英里10鄰天祥社區名人山莊居民陳情，指鄰近苗栗─銅平線020電塔的住戶，自2000年6月建成以來，歷經多次颱風侵襲，造成電塔的基座坍陷地基掏空、邊坡土壤崩塌，連帶鄰近數十戶民宅地基掏空，周圍排水系統失效、改向，引起居民高度恐慌。

鑑於數十戶居民住的安全，徐志榮10日邀集台電公司、水保局台中分局、縣府、公所與里長共同會勘，了解實際受災情形及責任歸屬。相關單位與居民會勘過程，確實發現部分民宅因地基逐漸下陷，地板、圍牆都出現龜裂，有的落差數十公分，災情不輕。

各單位與住戶協商後作成結論，包括請台電公司基於敦親睦鄰原則，先將施工設計圖送苗栗縣政府備查，若沒問題即可先行發包。邊坡崩塌部分，請苗栗縣政府向農委會水保局申請補助辦理。住戶水溝不通及地層下陷情形，包括天祥社區左起338-343號、右起354-357號，台電公司同意協助進行整修改善。附近施工住戶，請社區管委會主委邱瑞晶負責溝通協調，取得同意後方可進行施工。

(中國時報)

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