彩妝班新秀 髮畫巧奪天工

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中國時報
／雲林報導

有人捐長髮做假髮幫助化療的癌症患者，除此之外，剪下來的頭髮還能做畫！一群新移民姊妹經過職訓，不但有高超的彩妝技巧及製作出精彩面具、指甲彩繪，還創意無限畫出「髮畫」，巧奪天工、令人瞠目結舌。

勞動署「現代新潮彩妝及美容丙級證照班」結訓，學員展現豐碩成果，揮出全壘打30人全部取得證照，也響應華山基金會扶老濟貧行動，由有數千粉絲的網紅J哥，義賣精巧作品，所得全數捐做助老基金。

立體藝術指甲彩繪，甚至可以轉動，令人大開眼界；泰國、大陸、越南、中古歐洲等彩妝及面具，搭配華麗服飾，在在讓人目不暇給，宛如置身美的天堂，見證了學員只要一支眉筆，便能淡掃蛾眉笑傾國的功力。

最嘆為觀止的是，將落髮當顏料的髮畫，不論是氣勢磅礡的山水畫，還是新清的花鳥圖，學員化腐朽為神奇，幅幅皆有潑墨意境，縣長李進勇、立委劉建國服務處副主任林廉貴、虎尾鎮代林武正等人都非常讚嘆。

指導老師吳淑苓說，任何行業都可能被機械人取代，只有「美」永不消失，只要不鬆懈地精進技術，學員未來成就值得期待。

勞動署雲嘉南副分署長劉邦棟表示，該署開辦各式職訓課程，除補助學費，特定參訓者還有生活津貼，幫助很多失業者順利重回職場，甚至當起了老闆，希望大家多利用。

(中國時報)

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