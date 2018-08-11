寵物展開跑 百個福袋限量送

正妹藝術師MOMO將友人的寵物狗骨灰融入顏料，繪成畫作，仿若狗兒一直相伴主人左右。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

寵物商機驚人，1年產值高達500億元，包辦吃喝玩樂、醫療、美容、殯葬等服務。高雄寵物用品展10日於高雄展覽館登場，業者估算4天逼近億元產值，而靈幻動物藝術家MOMO也展出毛孩畫作，特別的是以已逝狗兒的骨灰入畫，令主人「TT」（哭泣）。

高市寵物商業同業公會理事長龐志鵬表示，寵物如同家人一樣，現在市面寵物商機五花八門，像是寵物飼料有專門保護毛色、兼顧健康強調有機、低過敏，吃完沒有負擔，預防皮膚病、專顧眼睛、關節，幾乎與人的保健食品差不多。

龐志鵬說，此次攤位數約200多攤，走精緻化路線，主人帶毛小孩逛起來更加舒適。另外攜手全國最大寵物社團「柴犬大學」，舉辦趣味公益活動，為毛孩量體重，「拔拔」、「麻麻」猜體重，將捐出4天總重量10％的飼料給高市流浪動物保育協會。

今年寵物展首度舉辦畫展主題為「等」，正妹畫家MOMO蔣芳雯展出15幅毛孩作品。她說，已畫過上百幅畫作，近年也進軍大陸談合作，不過最令她有感的是友人特別請託繪製毛小孩，她將骨灰融入顏料當中，以「靈魂入畫」就像毛孩活了過來，永遠陪伴左右，令人主人收到畫作，感動到淚崩。

寵物展活動預計有近6萬人次入場，主辦單位祭出天天「50元就購了」限量活動，內容包括毛孩基礎健檢券、手工項圈、零食、洗毛精等，每天將送出100個限量福袋。

(中國時報)

彩妝班新秀 髮畫巧奪天工 落石砸遊客 五峰旗風景區封園

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。