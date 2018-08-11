農地違法建工廠 強制拆除

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣政府去年2月接獲民眾檢舉，稱在新豐鄉崁頭段865、866地號土地遭蓋違建工廠，相關單位調查後發現該地區為特定農業區，屬於非都市土地範圍，但卻被陶瓷玻璃業者做為公司營運，違法面積達0.2公頃，10日依違反區域計畫法強制拆除。

有陶瓷玻璃業者在新豐鄉一處特定農業區，違法興建陶瓷玻璃工廠，進行批發、檢修、貨物倉儲等運用，經過調查，該地分區為特定農業區，使用地類是農牧用地，屬於非都市土地範圍，卻被興建圍牆及建築物作為該公司使用，違法使用面積達0.2公頃。

業者遭檢舉後，先被新竹縣政府依違反區域計畫法處罰緩6萬元，並限期恢復農業之用，但業者辯稱在2009年購地時，地主提醒此地曾受醫療廢棄物汙染，不適合種植農作物，加上現場已有建物、水電，才會做為公司倉庫所用。

新竹地檢署表示，大型違章鐵皮屋設置於農業區嚴重破壞水土保持，又無依規定設置消防安全設備，若發生火災後果難以想像。針對該處違建，新竹檢方依違反區域計畫法偵辦後並要求業者自行拆除，但業者遲遲無自拆動作，10日遭新竹縣政府強制拆除。

新竹縣政府指出，違章工廠若位在特定農業區，輔導就地合法難度高，遭處分的業者除少數遷廠、自行拆除外，大多仍繼續違規存在，縣府對此將持續列管、開罰，並鼓勵業者遷至合法工業區。

(中國時報)

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