19歲正妹刷油漆 全國賽奪金

身材嬌小、相貌甜美的葉妙真。（勞動部雲嘉南分署提供）

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中國時報
／台南報導

巾幗不讓鬚眉！勞動部雲嘉南分署舉辦的「第48屆全國技能競賽暨第45屆國際技能競賽國手選拔賽」，油漆裝潢類皆由代表分署參賽的3位女將奪下金、銀、銅牌，也是罕見全由女性包辦的情形，代表著油漆裝潢界女將正在崛起。

身材嬌小、相貌甜美的葉妙真，去年才畢業於土庫商工廣告設計系，年僅19歲就在眾多油漆裝潢好手中抱走金牌。葉妙真表示，過去師長不看好，被批評成績差也能當選手，讓她打擊很大，因此努力不懈，目標就是拿金牌。

4年多來每天苦練「刷工」12小時，去年更選擇暫不升學到雲嘉南分署受訓，就是把比賽當第一目標，連生日都在練習場度過，她說，平常搬油漆桶、門板等都是家常便飯，手臂變粗，指縫常卡油漆用菜瓜布刷洗也習以為常，過程是真的辛苦，但也證明女生能做到，未來將保送國立科技大學。

雲嘉南分署表示，此次全國技能競賽，油漆職類共16人比賽，該分署派出5名選手參賽即拿下前3名，可說大放異彩；傳統以男性為主的油漆粗重職類，現在不乏女性選手，證明女性也能漆出一片天。

分署長柯呈枋則稱讚比賽選手說，此次比賽全國有47職類、788位技職生競技，雲嘉南分署的選手，在激烈的競爭下仍勇奪8金14銀7銅10優勝15佳作，可說相當出色。

(中國時報)

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