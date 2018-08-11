高市連8年 淨舉借下降

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中國時報
／高雄報導

高市代理市長許立明10日赴議會簡報108年度總預算案，歲入編列1270億、歲出1335億，儘管警察繁重加給、消防危險加給皆最高額編列，淨舉借仍控制在65億，較前1年少3.57億，創縣市合併後連8年淨舉借下降紀錄。

許立明10日率市府團隊前往議會報告108年度總預算案，歲入編列1270億元，歲出1335億元，編列公債及賒借收入102億元來彌平，其中包括債務還本37億元、淨舉借65億元，比起107年淨舉借69億，108年淨舉借預算再減少3.57億元。

許立明強調，繼106年達成民選市長23年來首次零舉債後，高市府持續堅守財政紀律，再創縣市合併以來連續8年淨舉借下降的紀錄；但他也坦言，這次編列預算較為保守，留空間給下任市長及議會。

他說，市府編列明年度預算盼達成3項目標，首先是照顧第一線服務同仁，包括警察人員繁重加給、消防人員危險加給都按照內政部標準，以最高上限7成足額發放共6億，此外，市立醫院及衛生所護士調薪，調解委員出席費提升、資源回收廠員工改支清潔獎金等，也依照先前承諾內容辦理。

第2項目標則是爭取中央前瞻資源建設高雄，包括體感科技園區、覆鼎金雙湖森林公園、五甲尾滯洪池、12座非營利幼兒園、環狀輕軌、岡山路竹延伸線等，合計經費94億元。

最後是投入運動發展局與海洋流行音樂中心專案預算。運動發展局9月1日將成立，預算規模11.4億，比過去二級單位體育處時代增加約7億；而海音中心年底前主體工程將完成，編列營運預算1.6億。

(中國時報)

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