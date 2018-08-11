林婕麗執意參選 藍營開鍘

北市中山、大同區市議員參選人林婕麗競選背心原掛有國民黨徽，因未獲得黨內提名，自行參選被國民黨市黨部提報中央停權1年，她強調將以無黨籍參選到底。（林婕麗提供）

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中國時報
／台北報導

北市中山、大同選區市議員參選人林婕麗，爭取國民黨提名失利，原預計採取報備參選，競選看板、背心處處可見國民黨徽，國民黨北市黨部認為林混淆視聽，報請黨中央停權1年。對此，林婕麗表示，現在已經都把黨徽遮蓋，即便市黨部處處阻撓她參選，但仍會以無黨籍參選到底。

國民黨徵召林亭君

中山、大同區選民結構綠大於藍，目前議員席次民進黨4席、國民黨3席、親民黨1席，包含2席婦女保障名額，下屆議員選舉女性參選人大爆炸，包括民進黨顏若芳、陳怡君、時代力量林亮君、新黨蘇恆等人，國民黨則徵召現任議員林亭君，爭取藍營提名失利的林婕麗則堅持參選。

按自己步調打選戰

林婕麗雖未獲黨內提名，仍照跑基層爭取認同，競選看板、文宣、競選背心皆可以看到國民黨徽，市黨部經行文糾正仍未改善，認為此舉易混淆視聽，決定報請中央停權1年，若林確實前往北市選舉委員會登記參選，將同步報請中央黨部開除黨籍。

林婕麗說，競選看板、文宣等宣傳品是從國民黨內初選沿用至今，看板部份日前已請廣告業者遮覆黨徽，競選背心則用國旗覆蓋，未來會繼續按照自己步調，以無黨籍登記參選。

對於參選到底將面臨開除黨籍，林婕麗強調，她不會擔心，市黨部處處打壓，選民都看在眼裡，尤其是能選的不給選，不選的硬要人家出來選，此議題已經在地方發酵，相信過去藍營支持者會力挺她。

此外，林婕麗認為，沒有黨籍包袱反而可以廣納各黨派支持，誰適合當民意代表，選民都看在眼裡。

(中國時報)

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