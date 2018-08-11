新莊登革熱延燒 開31張罰單

2018年08月11日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

新北市新莊區從7月7日起爆出登革熱疫情後，疫情仍持續蔓延，新北市府也全力噴消並孳清，以期早日控制疫情。新北市衛生局長林奇宏10日上午表示，自疫情爆發迄今已開出31張罰單，其中30張為未清除病媒蚊孳生源，1張為拒絕入戶檢查，衛生局也呼籲民眾配合孳清才能將疫情降溫。

3里傳疫情 全力防堵

有鑑新莊登革熱疫情從原本的瓊林里蔓延到建安里及興漢里，都是人口居住密度相當高的地區，也增加了疫情傳播風險，新北市政府除成立防疫應變中心，衛福部疾病管制署同時也緊急開辦「登革熱孳清輔導團」，將在下周培訓出200位登革熱孳清專家投入防疫作戰。

新北市衛生局長林奇宏說，根據疫情關連追蹤狀況來看，新莊登革熱疫情應無失控之虞，市府全力防堵要將疫情限縮在這幾個里，同時也將全力孳清塔寮坑溪周邊濕地在內的病媒蚊孳生源。

他表示，唯有清除孳生源才能有效防治登革熱，進入家戶內如果發現孳生源，會先開勸導單並複查，如果沒有改善就會舉發；但在疫情熱區的瓊林、建安及興漢3里內，則是以貼公告方式請民眾自行清除孳生源，如果巡查發現孳生源就會逕行舉發。

林奇宏指出，目前新北市共依違反傳染病防治法開出31張罰單，其中30張為「孳生源未清除」，1張為裁罰6萬到30萬元罰鍰的「拒絕入戶」。

疫苗登錄涉造假 將檢討

另外，三重區衛生所因銷毀1萬多劑流感疫苗並造假數據，遭監察院提案糾正，新北市政府除對此虛心接受並切實檢討，也呼籲中央應秉持調查新北市同樣的精神與速度，調查其他的95.5％，約29萬5000劑疫苗下落並盡快公布結果，以昭公信。

新北市政府也建議，中央應盡快建構一套完整一致的全國疫苗登錄系統，解決系統本身的數據誤差問題。

(中國時報)