陳學聖清理退黨風暴 拚團結

2018年08月11日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨市長參選人陳學聖10日在八德舉行固本會報，這場活動比平常更熱絡，因為前立委楊麗環宣布退黨，為市長選舉丟下震撼彈，但民眾以實際行動挺陳，而陳也對於市府頻繁花大錢辦動工典禮讓民眾大表不滿，質疑許多活動是變相造勢活動，讓民眾覺得浪費公帑。

藍議員、黨員出席力挺

前國民黨立委楊麗環宣布退黨，許多忠貞黨員一早來為陳學聖拉抬聲勢，大喊凍蒜！以實際行動力挺陳學聖，市議員呂淑真、劉茂群及參選人朱珍瑤同聲譴責，強調國民黨會愈挫愈勇，國民黨第6區常委張碩芬及八德區諮詢委員陳建上也上台致詞，呼籲泛藍群眾團結支持正統。

批鄭變相造勢浪費公帑

多位議員在議事堂針對市府局處利用開工、上梁、視察、完工等名目辦活動並廣發紀念品質詢，陳學聖說，「此風不可長」，浪費龐大的行政資源，試問民眾得到什麼？他以平鎮過嶺支渠美化工程為例，年初動工動員數百里民參加，日前完工再動員，參加里民可領到伴手禮的小確幸，但參加里民事後卻覺得費時又浪費公帑。

陳學聖強調，一間大型市立醫院約500床只要23億7000萬元，桃園1年有上千億預算，民眾急需的市立醫院在哪？若他當選市長，會立即著手在綠捷、機捷適合站點興建市立醫院，造福八德、大溪、蘆竹、大園、觀音的市民朋友，均衡醫療資源，同時以陽明大學附設醫院蘭陽院區的經驗，結合萬芳醫院捷運共構的概念，在桃園綠捷及機捷沿線尋找適合的站點建置兩所市立醫院。

(中國時報)