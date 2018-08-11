芳苑鄉長選戰 民進黨鬧茶壺風暴

2018年08月11日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

年底彰化縣芳苑鄉長選舉，民進黨第2波提名確定由現任的洪和炉競選連任，這項決定引爆綠營內鬨危機，4年前黨提名候選人且積極布局再戰的林濟民，10日痛批黨內有人為派系利益犧牲理念，強調將參選到底，更表示有支持者已揚言縣長選舉要改投國民黨。

2014年芳苑鄉長選舉，林濟民是民進黨提名候選人，與無黨籍洪和炉對戰，洪最後以93票些微領先勝出，隨後洪在2016年帶槍投靠加入民進黨，開始準備連任，這段期間，林濟民也積極布局再度代表民進黨參選。

果然，黨內提名作業期間，洪、林互不相讓，縣黨部為此傷透腦筋，以致第1波提名無法確定名單，直到前天情勢明朗，縣黨部主委邱建富親自公告提名洪和炉，要與國民黨提名的林保玲對戰。

不滿失信 恐引基層反彈

「無法接受」！提名結果出爐，林濟民相當不滿，強調他絕對不能接受提名1個與民進黨毫無淵源的人選，並呼籲黨部高層不要違背當時對他「至少開放」的承諾，否則勢必引起基層反彈，已有黨員揚言會反映在縣長、甚至未來2020大選的選票上。

若堅持參選 以黨紀處理

面對反彈，洪和炉表示，民主時代，尊重任何人參選的權利，但還是希望黨內能團結。邱建富表示，民進黨以現任參選為優先，提名洪參選，希望黨內團結求得勝選，若有人堅持參選，將會以黨紀處理。

這場民進黨茶壼內的風暴，是否讓國民黨提名的林保玲漁翁得利、甚至衝擊縣長選情，各界拭目以待。

(中國時報)