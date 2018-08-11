新豐區永康區 議員參選爆炸

2018年08月11日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

新豐區市議員參選人許又仁是教師出身，長期關注教育議題，以無黨籍身分首度參選。（許又仁提供）

民進黨提名新豐區市議員參選人鄭佳欣是新面孔，勤跑攤、拜票加強選民印象。（曹婷婷翻攝）

年底選戰倒數3個多月，台南市不只市長7搶1，市議員參選人數也大爆炸，第11選區新豐區10搶5，第7選區永康區13搶7，老鳥尋求連任面臨新秀搶票源的壓力，多數新面孔則在沒有政黨奧援下，勤跑攤、訴求議題爭取曝光，力求加深選民記憶度，在年底選戰搶得一席之地。

新秀努力爭取曝光

新豐區民進黨提名郭鴻儀、鄭佳欣、劉正昌，國民黨徵召江國銘，無黨籍參選達6人，包括吳健保之子吳禹寰、杜素吟、曾王雅雲、陳文清、翁語含，10人搶5席。永康區民進黨提名陳秋萍、林宜瑾、陳宗明、陳世霖，國民黨提名林燕祝、戴銘正、李鎮國，時代力量林易瑩、台聯楊中成、無黨林暘乙、林信全、馬杰睿、王泰富，13搶7局面。

老將不敢掉以輕心

2選區競爭激烈，老將雖具知名度優勢，也不敢掉以輕心，新人則全力拉抬選民好感。熱愛足球的林宜瑾之前在世足賽頻頻預測賽果失利，一度被冠上「冥燈」，她自嘲，看著臉書粉絲人數暴增，好希望也能反映在得票率上，壓力不言而喻。

曾任民進黨市黨部執行長的王泰富，7月退黨，將以無黨籍角逐永康區市議員，他說年底多人爭搶的選情呈現「局勢大亂、情勢大好」，亂世中人人有機會。

是政治素人也是新人的新豐區江國銘獲國民黨徵召，成為該選區唯一正藍軍，從無黨籍身分到走進政黨，他坦言，雖長期關注公民議題、社區發展，但傳統社區選票卻打不進去，有政黨支持很不一樣。

同為新豐區議員參選人、退休教師許又仁，以無黨籍身分首度參選，他說，參選動機是盼重塑民代專業凌駕在政黨之上的理念，打破政黨框架。他說，這是打一場以議題為主體、非政黨之爭的選戰，「有選民跟我說，如果當初有議員傾聽民意，房屋稅怎會喊漲？希望選一個傾聽人民，而不是聽黨團指揮的議員。」

(中國時報)