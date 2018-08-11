台東市長選舉 張洪世代對決

2018年08月11日 04:11 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

國民黨籍現任台東市長張國洲將挑戰連任。（楊漢聲攝）

年底選戰將近，台東市長選舉由國民黨籍的現任市長張國洲對上民進黨提民的洪宗楷。60歲的張國洲是資深黨員，從政時間長達17年，基層實力雄厚；40歲的洪宗楷年輕，且僅有3年縣議員資歷。兩人年紀相差20歲，從學經驗、政見理念、表達到外型，差距懸殊，擁護年齡層也不盡相同，可說是場世代對決。

張國洲勤跑基層

張國洲長年深根基層，3年前投入市長選戰，與民進黨籍饒富人氣的前立委賴坤成捉對廝殺，最後以681票險勝。3年來執政四平八穩，除了致力專於市政，也勤跑基層，到處都可見到他的身影；加上獲國民黨提名及縣執政優勢，贏面相當大。

洪宗楷則是教師出身，長期投身教育及社福。3年前首次代表民進黨參選縣議員，即以清新形象高票當選，成為議會唯一民進黨籍縣議員。這次獲民進黨提民，以年輕夠帶勁、台東向前進為口號，提出「二心四軸」政見，盼帶動台東觀光，讓年輕人認同，放手全力一搏。

洪宗楷吸青年認同

張國洲上任以來積極展現施政成果，「市民的小事是公所的大事」這是張國洲每天都放在腦海的，他強調基礎建設「路平，燈亮，水溝通」，解決民眾生活上小事的政策，讓市民十分有感。

台東基本盤仍是藍大於綠，尤其張國洲基層實力雄厚，勝選機會相當大；但洪宗楷不打傳統選戰，而是從網路宣傳下手，規畫一系列政見以吸引年輕人認同。

因受大環境民進黨支持度低迷影響，加上台東年輕人大都旅居外縣市，選情熱度炒不起來，多半可能放棄返鄉投票，對洪宗楷選情不利，這也是他苦思解決的一大難題。

(中國時報)