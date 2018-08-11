爸媽參選 國小女兒畫畫打氣

2018年08月11日 04:10 中國時報 范振和／花蓮報導

「每每回到家時，3胞胎子女早已甜甜入夢鄉。」花蓮縣議員張正治爭取連任，老婆姜景文則將參選吉安鄉民代表，國小四年級的大女兒從反對到力挺，甚至手繪Q版文宣畫，為爸媽加油、打氣。

張正治熱心為民服務，與子女互動時間較少，往往拖著疲憊的身軀回家時，子女早已入夢，張正治會告訴太太姜景文服務案件狀況，而姜景文則會說明子女求學情形。

「大女兒擔心我選上鄉代，會跟先生一樣，沒時間陪他們，希望我不要當選。」姜景文說，她仔細向女兒解說民代工作內容後，女兒才釋懷，先默默畫了「誠懇拜託」的一幅文宣畫送給她，再送一幅「懇請支持」的Q版文宣畫給先生，看了真令人感動。

張正治不只是縣議員，也是山嶺福德廟主委、宏華寺主委，他認為，花蓮是宗教蓬勃發展的聖地，希望能從洗滌人心的宗教文化出發，發揮宗教力量，結合觀光、藝文、休閒運動，打造花蓮成為一個身心靈俱足的場域。

姜景文表示，先生常感慨縣與鄉鎮的連結性不夠暢通，希望她出馬，幾經長考最後決定參選，希望能發揮加乘效果。

她說，高齡化與少子化的現階段，家長要照顧老小太辛苦了，自己有小孩，深深了解婦幼需求，盼有機會能爭取更完善的「長者福氣站」與幼兒設施，有了「爺孫一堂」的安全活動空間，父母才能安心工作。

(中國時報)