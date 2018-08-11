亞馬遜AWS進駐新北 打造電商之都

2018年08月11日 04:10 中國時報 宋原彰／新北報導

「亞馬遜AWS聯合創新中心」10日在新北市長朱立倫、遠東集團總裁徐旭東、藍濤亞洲總裁黃齊元、AWS香港暨臺灣區總經理王定愷、AWS方案架構、培訓和認證總監Rudy Valdez、領濤新創董事長楊正秋等人共同啟動下正式成立，希望透過AWS（Amazon Web Services）創新中心進駐新北和亞馬遜的雲端科技技術，將新北的傳統產業升級、創新產業再進步，打造「電商之都」。

位在板橋遠東科技園區（T PARK）的AWS創新中心昨舉辦開幕典禮，朱立倫強調新北有超過2萬家企業，企業能夠數位轉型是主要目標，透過AWS創新中心培育雲端人才，包括高中職的職能培養、企業人才技職教育，讓知識經濟帶動新北能接軌全球。

徐旭東表示，亞馬遜集團選擇進駐新北，「雖然沒有帶錢來，但是帶了腦袋（技術）」，強調這世代資訊都放雲端，雲端技術創新相當重要，這次AWS選擇在T PARK成立，相信對產業升級大有幫助。

經發局工商企劃科長何國誠表示，新北市政府在AWS創新中心上沒有投入資金，而是提供數據和資源，交由民間機構藍濤亞洲合力促成；中心成立後的第一步是新創團隊徵選，藉由各領域團隊報名進駐到中心，AWS提供技術指導，甚至免費雲端使用額度，讓想要轉型創新的團隊得到助力。

經發局表示，透過AWS創新中心的成立，將亞馬遜的雲端技術，包含物聯網和大數據核心服務，導入在新北市的產業轉型中，也能從過往的雲端運用經驗中，找到適合新北新創產業的發展方向。

(中國時報)