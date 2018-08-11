大新竹楊謝合作 藍暗生裂痕

2018年08月11日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

國民黨新竹縣長參選人楊文科與新竹市無黨籍市長參選人謝文進，兩人9日在新竹縣議會提出縣市合作跨域治理構想一事，國民黨副主席曾永權認為僅僅是兩縣市議會舉辦有關民生議題的座談會，迴避不同政黨結盟一事，國民黨新竹市長參選人許明財則認為選前談共治，只是選舉的議題跟話術，毫無意義，藍營暗生裂痕。

國民黨新竹市黨部10日舉辦輔選督導會報，邀請新竹市提名的議員、里長等黨員全力衝刺年底選戰，針對無黨籍市長參選人謝文進9日與國民黨籍新竹縣長參選人楊文科提出縣市合作跨域治理的構想，國民黨副主席曾永權回應表示，那是新竹市議會跟新竹縣議會有關民生議題的座談會，是討論有關縣市垃圾的處裡，飲水問題的會議。

許明財則批評楊文科和其他非黨籍參選人大談縣市共治，傷害國民黨，並奉勸楊文科要謹記政黨政治、黨的利益，高於個人利益，不要因個人利益而失去應有的格局，已傷害到國民黨。

另外，新竹縣市的問題，就是水源和兩地交界的交通問題。其中竹東鎮垃圾處理與水源有重大關係，為了全體市民的健康，他當選後一定會列為首要之務，全力協商解決。

許明財說，當選才能解決問題，現在就談縣市共治，其實是早了些。楊文科競選團隊則回應，只要是對新竹縣鄉親有利的事情，「都會盡力去達成」，未來若當選，也會積極與各方合作，著眼大新竹跨域治理。

(中國時報)